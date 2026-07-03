Deco sigue aligerando la plantilla del Barça con una salida oficial en la portería

Joaquín Anduro 03 JUL 2026 - 22:10h.

Diego Kochen se marcha cedido al Lyngby danés

La letra pequeña del fichaje de Gordon, un coste de más de 100 millones para el Barça

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El mercado de fichajes del FC Barcelona está marcado por la necesidad de salidas en la plantilla antes de afrontar nuevas incorporaciones y la portería es una de las líneas marcadas en rojo por la dirección deportiva liderada por Deco. El nombre de Marc André ter Stegen, muy cerca del Ajax, es el principal pero no el único ya que el club también ha anunciado este viernes la cesión de Diego Kochen, un habitual a las órdenes de Hansi Flick en el primer equipo.

El guardameta estadounidense de ascendencia venezolana y peruana jugará esta campaña como cedido en el Lyngby, recién ascendido a la primera división de Dinamarca. El cuadro nórdico se guarda además una opción de compra para el próximo verano para afrontar el fichaje definitivo del arquero, que ha formado parte de la entidad culé las últimas siete temporadas desde su incorporación a la Masía.

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Diego Kochen ha disputado 37 partidos con el Barça Atlètic en los que ha encajado 53 goles además de formar parte habitualmente de las convocatorias de Hansi Flick como tercer portero. El internacional con las categorías inferiores de los Estados Unidos se ha sentado en el banquillo del Barcelona en la gran mayoría de los encuentros culés de las dos últimas temporadas sin llegar eso sí a debutar con el primer equipo.

El comunicado del FC Barcelona con la salida de Diego Kochen

El FC Barcelona y el Lyngby Boldklub han llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada con opción de compra del portero del Barça Atlètic Diego Kochen, hasta el 30 de junio de 2027.

Diego Kochen, de 20 años, llegó al FC Barcelona en el verano de 2019 procedente de la Fundación Marcet. Se incorporó al Infantil A y acumula siete temporadas de formación en el Club.

Comenzó a tener presencia en el Barça Atlètic y en las convocatorias del primer equipo durante su segundo año en la etapa juvenil. En la última temporada, una vez completada su etapa formativa, disputó 20 partidos con el Barça Atlètic y fue un habitual en las convocatorias de Hansi Flick.

Kochen, internacional con la selección de Estados Unidos, competirá la próxima temporada con el Lyngby Boldklub en la Primera División danesa, después de que el equipo lograra el ascenso hace unas semanas, con el objetivo de acumular minutos en el fútbol profesional y seguir creciendo como jugador.