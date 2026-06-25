Míchel trae la solución al problema de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona

Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 21:58h.

El técnico vallecano insiste al Ajax en el fichaje del portero alemán

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El FC Barcelona mantiene el problema de Marc-André ter Stegen en la portería. El alemán, que no cuenta deportivamente para Hansi Flick, supone una situación compleja a nivel contable en la dirección deportiva. Y es que su elevada ficha para un jugador que no cuenta es poco deseable, teniendo en cuenta que son varios los movimientos que Deco quiere acometer todavía en lo que resta del mercado de fichajes. Ahora se postula una nueva solución en el horizonte, y la tendría Míchel Sánchez, entrenador del Ajax de Ámsterdam.

En este sentido, según adelanta el portal Voetbal International, Marc-André ter Stegen se ha convertido en la prioridad del conjunto neerlandés de cara a reforzar la portería. En este sentido, el Ajax plantearía una cesión simple al FC Barcelona, haciéndose cargo de la mayor parte de su ficha. Es una solución que, en principio, no termina de convencer del todo al FC Barcelona, ya que, de facto, es aplazar un problema. No se desharían del alemán definitivamente y tendrían una situación similar de cara al verano del 2027. Sin embargo, conscientes de que colocarle a estas alturas es un problema, sí que es un remedio a corto plazo que resolvería un problema

La salida de Marc-André ter Stegen al Ajax estaría cerca

De este modo, según afirma el diario SPORT, la operación está cerca de concretarse. Y es que el futbolista ve con buenos ojos el destino, y Míchel, técnico del Ajax de Ámsterdam, ha insistido al club en acelerar la operación. La predisposición por parte de los dos clubes y del jugador es real, este sentido, el FC Barcelona tendrá que pagar una parte reducida de su ficha. Con contrato hasta el 2028, a sus 34 años y con dos lesiones graves a sus espaldas, se antoja muy complicado pensar en una venta a cambio de un traspaso. Sin embargo, la calidad y trayectoria del jugador aseguran un rendimiento seguro, siempre y cuando el apartado físico le respete.