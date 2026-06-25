Redacción ElDesmarque Madrid, 25 JUN 2026 - 09:53h.

El delantero de la Real Sociedad no quiere saber nada de su futuro

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Mikel Oyarzabal ha comenzado el Mundial 2026 con la Selección Española a un nivel impresionante y eso ha hecho que su nombre vuelva a aparecer en las agendas de los grandes clubes europeos de cara al próximo mercado. El delantero de la Real Sociedad atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su rendimiento tanto en San Sebastián como con España ha despertado el interés de varios equipos que buscan reforzar su parcela ofensiva.

Entre ellos está el FC Barcelona. El conjunto azulgrana continúa explorando alternativas para mejorar su ataque y el nombre de Oyarzabal ha surgido en las últimas semanas como una opción a tener en cuenta. Más aún ante la complejidad de una operación como la de Julián Álvarez, uno de los grandes objetivos del club catalán en este mercado. El propio futbolista se ha encargado de enfriar cualquier tipo de especulación en una entrevista para Mundo Deportivo en la que ha dejado claro que no está pendiente de su futuro y que toda su atención y cariño están puestos en La Roja y la Real Sociedad.

Mikel Oyarzabal da calabazas al FC Barcelona

El capitán de la Real Sociedad le restó importancia a las informaciones que le relacionan con otros equipos y aseguró que no pierde tiempo pensando en ellas. “Si se habla es porque creerán que estás haciendo las cosas bien, pero tampoco le doy importancia ni pierdo mucho tiempo en esas cosas. Estoy centrado ahora mismo aquí, en este Mundial, en intentar ayudar al equipo de la manera que sea, en los partidos que vengan, jugando o no jugando, intentar ayudar al equipo y que salga bien a nivel grupal, que es lo que vale”, explicó.

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Para cerrar cualquier tipo de rumor, el futbolista vasco dejó un mensaje contundente al ser preguntado por su situación contractual en la Real Sociedad recordando su fuerte vínculo con el club donostiarra. “Estoy tranquilo. Lo he dicho mil veces, que la Real y Donosti para mí son mi casa. Es mi lugar seguro, en el que he crecido, y el club que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí es la Real. Entonces, por esa parte, estoy tranquilo, sin volverme loco. No hemos hablado todavía de renovación. Tengo dos años de contrato y hay mucho camino todavía por hacer”, concluyó.