Elustondo elige destino lejos de LaLiga para evitar jugar contra la Real Sociedad

Juan Pérez 24 JUN 2026 - 12:20h.

Firmará por el PAOK griego por tres temporadas

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El adiós de Aritz Elustondo en la Real Sociedad el pasado 17 de mayo en Anoeta dejó una despedida única después de 12 años en el club, pero ahora el plano es muy distinto a las puertas de ver al defensa con otra camiseta distinta al color txuri-urdin. La propuesta más convincente y definitiva aparece desde Grecia con la oferta del PAOK de Salónica con un contrato de tres temporadas que le llevará a trabajar a las órdenes del ex de Osasuna, Alessio Lisci.

Aritz Alustondo mantiene contrato en vigor con la Real hasta el 30 de junio, pero todas las partes saben desde hace algo más de un mes que los dos caminos se separan esta temporada. El zaguero ha vivido una temporada algo más difícil de lo habitual por no tener la confianza necesaria como para ser relevante en un bloque llamado a cotas mayores, y ahora toma la puerta de salida tras la negativa a la renovación.

La decisión más importante de Elustondo según la información de Noticias de Guipuzkoa, es dejar LaLiga para así evitar un enfrentamiento contra la Real Sociedad. El jugador de 32 años lleva toda su vida entre las franjas azules y blancas, es natural de Beasain, y quiere tener una experiencia diferente fuera de España. Aún así el asterisco está en el valor de su equipo en la previa de la Europa League, porque el PAOK tiene opciones reales de enfrentarse en algún momento con La Real como sucedió en 2025.

El deseo del jugador era continuar como ha confesado en varias ocasiones, pero no ha podido hacer nada ante la planificación de la próxima temporada. La entidad guipuzcoana le ha cerrado las puertas tras muchos años de alegrías y con un último título bajo el brazo con la Copa del Rey conquistada en Sevilla, un cierre agridulce que cierra una etapa antes del nuevo destino heleno.