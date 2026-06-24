María Trigo 24 JUN 2026 - 07:47h.

Un solitario gol del delantero de Osasuna le basta a los croatas para mantenerse con vida

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No va a ser recordado como uno de los grandes partidos del Mundial 2026, pero este duelo marcado por las fuertes rachas de viento sí volvió a demostrar que esta Croacia no es la que deslumbró en anteriores torneos internacionales. Los 43.036 espectadores que se dieron cita en el Toronto Stadium presenciaron una victoria por la mínima de los croatas (0-1) para que Panamá, que fue mucho mejor que su rival, dijera adiós a su andadura en esta Copa del Mundo. Y es que por los criterios de desempate, aunque los panameños ganaran a Inglaterra y Croacia perdiera, no podrían optar a pasar como mejores terceros.

Eso sí, no será porque no lo intentaron hasta el final, cuando Amir Murillo mandó en el 92 una falta (se la hizo Luka Susic y vio la amarilla) por encima del larguero. Ahí se acabó el sueño de Panamá, que con el propio Murillo y con Cristian Martínez por esa banda derecha fueron un peligro constante durante todo el encuentro. A su portero, Orlando Mosquera, prácticamente no se le vio en todo el choque, pues la línea de cinco con cuatro centrocampistas muy juntos y sólo con José Fajardo como referencia arriba cerró los pasillos interiores a Modric, Kovacic y Baturina, y empujó a Croacia a una circulación previsible, demasiado lateral.

Gvardiol y Musa fueron los grandes señalados tras la mala primera mitad croata y no salieron tras el descanso. La entrada de Budimir y de Kramaric tuvieron efecto inmediato, pues empezaron a tener mucha más presencia hasta que en el 54 Stanisic apareció con libertad por la derecha y Budimir, solo en el área pequeña, empujó el 0-1 tras una salida algo discutible de Mosquera en ese centro lateral.

A pesar de ello, Panamá jamás se rindió y, aunque dejó más espacios, no pudo hacer más porque Livakovic decidió convertirse en la gran estrella del enfrentamiento con sus paradas. Todo para que Modric pudiera celebrar sus 200 partidos como internacional. Una cifra solo al alcance de la leyenda que es.

Las notas de Panamá

Orlando Mosquera: 4

César Blackman: 5

José Córdoba: 6

Jiovany Ramo: 5

Andrés Andrade: 5

Amir Murillo: 7

Carlos Harvey: 5

Cristian Martínez: 8

José Luis Rodríguez: 4

Yoel Bárcenas: 5

José Fajardo: 4

Los cambios: Cecilio Waterman (6) Azarías Londoño (-), Eric Davis (-), Tomás Rodríguez (-).

Las notas de Croacia

Dominik Livakovic: 9

Josip Stanisic: 6

Marin Pongracic: 5

Josip Sutalo: 5

Josko Gvardiol: 3

Mateo Kovacic: 4

Luka Modric: 5

Martin Baturina: 5

Ivan Perisic: 4

Marco Pasalic: 5

Petar Musa: 3

Los cambios: Andrej Kramaric (6), Ante Budimir (7). Luka Sucic (4), Petar Sucic (5) y Mario Pasalic (-).