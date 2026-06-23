Pablo Sánchez 23 JUN 2026 - 17:06h.

Erik Bretos apunta al fichaje de Leo Román si Álex Remiro sale: el precio que pide el Mallorca

El verano avanza entre rumores y alternativas

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La Real Sociedad aún tiene por delante muchas tareas pendientes en el mercado estival y una de ellas tiene que ver con la figura de Álex Remiro. El meta de Cascante aún tiene un año de contrato en vigor y en las últimas semanas la posibilidad de que saliera de Anoeta estaba sobre la mesa. El club txuri urdin dio su brazo a torcer y permitió que diferentes clubes apostaran por él. De ahí surgieron pretendientes como el Nápoles o el propio Barcelona, con quien se le ha vinculado con bastante fuerza. Sin embargo, las últimas palabras de la entidad refuerzan la idea de su continuidad.

El último en pronunciarse sobre Remiro fue Jokin Aperribay. El presidente de la Real Sociedad, durante la visita a unas reformas dentro de Anoeta, reafirmó la idea de que Remiro continuara en el club más allá de 2027, año en el que expira su contrato. El máximo dirigente txuri urdin le augura un largo y prometedor futuro en el club.

"No estamos gestionando nada para la salida de Remiro y él tampoco nos ha dicho que quiera salir. Tiene mucho futuro aquí, pocos jugadores han apostado tanto", aseguró al preguntarle sobre los equipos que se habían interesado en su fichaje.