Erik Bretos apunta al fichaje de Leo Román si Álex Remiro sale: el precio que pide el Mallorca

Celia Pérez 17 JUN 2026 - 17:27h.

La continuidad de Remiro en el cuadro txuri urdin no está del todo clara

La Real Sociedad de Matarazzo quiere fichar a un descarte del Barcelona: 20 millones

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El mercado de fichajes sigue su curso y en la Real Sociedad parecen tener puesto el foco en la portería. Con el futuro incierto de Álex Remiro, Erik Bretos sondea los metas que puedan llegar a la meta txuri urdin si se termina dando la salida del meta Cascante. Con contrato hasta 2027, este puede ser el último verano que el cuadro donostiarra pueda sacar algo por él, que unido al interés de pretendientes de acumulan, lo colocan como uno de los culebrones del verano.

No son pocos los interesados en su incorporación, entre ellos el FC Barcelona, que le ve como un recambio ideal para el portero catalán mientras que muchos sitúan a Marc-André ter Stegen haciendo el camino inverso rumbo a Donostia. Y también el Nápoles, que ha sondeado su incorporación hace unas semanas.

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Pues bien, si Remiro termina saliendo de la Real Sociedad, el club ha puesto el punto de mira en Leo Román. Tal y como informa Noticias de Gipuzkoa y adelantó Ángel García en redes, el guardameta del Mallorca gusta mucho en la entidad txuri urdin. Se trata de un portero joven y con margen de crecimiento, que además ya tiene experiencia en Primera división.

La cuestión reside en el precio que puede alcanzar la operación ya que desde la entidad bermellona se remiten a su cláusula de rescisión. Es decir, una cantidad que se sitúa en los 12 millones de euros y que no están dispuestos a negociar. Igualmente, en caso de salir Remiro, sería un precio que en el club donostiarra se podrían plantear afrontar.

A todo ello hay que sumarle que Leo Román cuenta también con el interés de la Roma, que ya le habría presentado una oferta y estaría dispuesta a pagar la cantidad que quiere el Mallorca, pero el futbolista no estaría del todo convencido. Por encima de las cifras económicas, él prioriza un proyecto en el que pueda tener un papel importante, con el que seguir sumando minutos y continuar creciendo.

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De este modo, la Real Sociedad tiene un papel importante que resolver en su potería, donde primero de todo deberá saber qué ocurrirá finalmente con Álex Remiro.