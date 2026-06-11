El meta podría salir de la Real Sociedad este verano

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El futuro de Álex Remiro sigue en el aire. El portero tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2027, por lo que este será el último verano en el que el club pueda hacer algo de caja con una posible salida. A sus 31 años, el meta también es consciente de que podría firmar su último gran contrato. Y los movimientos de porteros en el mercado europeo invitan a pensar en un posible cambio de aires.

En ese contexto vuelve a aparecer el Aston Villa, que acaba de ganar la Europa League y jugará la Champions el próximo curso. Todo apunta a que Emiliano Martínez se marchará este verano del equipo inglés, un año más tarde de que se despidiera de su afición pero no encontrara acomodo en un nuevo equipo. Según apuntan desde Italia, la Juventus ha intensificado su interés durante las últimas horas y cada vez está más cerca de recalar en Turín.

Álex Remiro, en el radar del Aston Villa

A partir de ahí, el Aston Villa se vería obligado a acudir al mercado en busca de un nuevo meta, con Álex Remiro entre las opciones que manejan desde Birmingham. El español ya estuvo en el foco del equipo de Unai Emery y su nombre vuelve a sobrevolar las oficinas del club, siendo una de las principales alternativas a la portería.

Remiro también ha estado vinculado al Barcelona durante los últimos meses. Y a la par, Ter Stegen ha estado vinculado con la Real Sociedad durante los últimos días, acrecentando los rumores después de su visita a San Sebastián.

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En caso de que remiro se vaya de la Real Sociedad, el club estaría obligado a buscar otro meta para completar la portería de Pellegrino Matarazzo o tirar de Aitor Fraga, aunque todo apunta a que Unai Marrero 'ascendería' a primer portero tras su gran papel este último curso en la Copa el Rey.