Fran Fuentes 11 JUN 2026 - 10:51h.

El delantero se replantea los próximos pasos en su carrera

La operación fugaz de la Real Sociedad tras la presión de Athletic y Alavés: fichaje cerrado

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La Real Sociedad planifica la próxima temporada en el mercado de fichajes. Erik Bretos otea las diferentes opciones que tiene sobre la mesa para reforzar las diferentes posiciones. No obstante, también tiene la obligación de dar de baja a los jugadores con los que no cuente Pellegrino Matarazzo. Uno de los que, después de prácticamente toda una temporada sin minutos, tiene todas las papeletas para salir, es Jon Karrikaburu.

Y es que, según informa El Diario Vasco, el delantero quiere sentirse protagonista y, tras ver que no tiene opciones de serlo en el club de su vida, ahora se plantea su salida del conjunto txuri urdin. De este modo, a sus 23 años, y después de cinco años de su debut oficial con el primer equipo, ahora se plantea la desvinculación total de la Real Sociedad. Pellegrino Matarazzo no cuenta con él y, tras varios años de cesiones y campañas en el segundo plano, ahora estaría sobre la mesa su adiós definitivo.

Jon Karrikaburu goza de buen cartel en LALIGA HYPERMOTION

En este sentido, Jon Karrikaburu, con contrato hasta el 2027 (es decir, un año más), buscaría rescindir su contrato, firmar por otro club y tener protagonismo, algo que le ha faltado en el conjunto txuri urdin. Y, según la citada información, goza de buen cartel en LALIGA HYPERMOTION. Allí goza de buen cartel y podrá encontrar equipo con cierta facilidad, aunque en LALIGA EA SPORTS tiene, a priori, el camino más cerrado, sobre todo si quiere elegir un equipo en el que pueda tener un papel destacado como titular.

En la Real Sociedad, el jugador tiene el camino cortado con Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal, que han acaparado todos los minutos en el primer equipo. Además, el club no se cierra a la incorporación de otro perfil de delantero que complemente a estos dos, con el nombre de Gonzalo García sobre la mesa.