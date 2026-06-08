Erik Bretos medita fichar a dos centrales en la Real Sociedad: perfiles y el caso de Jon Pacheco

Fran Fuentes 08 JUN 2026 - 17:16h.

Las dudas en torno al central de Elizondo hacen que el director deportivo se plantee seriamente una segunda operación ahí

50 millones por Orri Óskarsson

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La Real Sociedad prosigue la búsqueda de un defensa central de garantías para que acompañe a Jon Martín. El central donostiarra, pese a que tiene ofertas del extranjero, apunta a continuar en la disciplina txuri urdin, al menos una temporada más, toda vez que se ha disipado, sobre todo, el interés del FC Barcelona y el Real Madrid. En este sentido, pese a haber sonado nombres como Nino o Diogo Leite, el club ha intensificado la búsqueda en las últimas horas y, pese a que Jon Pacheco regresa de su cesión al Deportivo Alavés, se plantearía la contratación de un segundo central.

Así lo adelanta Mundo Deportivo. Según la citada información, tanto Erik Bretos como Pellegrino Matarazzo meditan seriamente la incorporación de no uno, sino de dos defensas centrales para la próxima temporada. Y es que, de cara al próximo curso, el técnico estadounidense cuenta con Jon Martín, Igor Zubeldia, quien este año ha reducido de manera importante su presencia en las alineaciones, y Jon Pacheco, cuya lesión de tobillo en el Deportivo Alavés, por la que ha tenido que ser operado, no les transmite ninguna seguridad.

De este modo, la Real Sociedad intensifica la búsqueda de no uno, sino de dos zagueros que puedan dotar al equipo de estabilidad y ampliar el abanico de opciones en esa zona. En este sentido, los nombres de Luken Beitia y de Kazunari Kita, la pareja titular del Sanse durante el pasado curso, apunta a quedarse donde está en lugar de promocionar al primer equipo. Y es que en el club aún les ven verdes, razón por la cual han decidido ir al mercado a por dos defensas centrales.

El tipo de centrales que busca la Real Sociedad y la posible salida de Jon Pacheco

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De este modo, la Real Sociedad buscaría incorporar a dos centrales, aunque no está dispuesta a tirar la casa por la ventana. Y es que, según la citada información, tratarían que uno de ellos fuera gratis o con un coste reducido, mientras que sí estarían dispuestos a invertir una buena suma en otro central, siempre y cuando tenga un perfil de edad joven y pueda revalorizarse en un futuro para protagonizar una gran venta. Asimismo, tampoco es descartable una nueva cesión, como ya se planteó en los dos pasados cursos con Nayef Aguerd y Duje Caleta-Car, pese a que ninguno de los dos acabó de convencer de manera rotunda en el club.

Así las cosas, con respecto a Jon Pacheco, el centra, estaría dispuesto a salir de la Real Sociedad, ya fuera en forma de cesión o a título definitivo. Y es que, aunque su sueño es triunfar en la Real Sociedad, el jugador ha entendido, después de su etapa en Mendizorroza, que también puede labrarse una carrera y un futuro lejos de Anoeta.