Fran Fuentes 05 JUN 2026 - 12:58h.

El islandés ha acabado la temporada en un estado de forma ascendente y sus goles no han pasado desapercibidos

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Orri Óskarsson ha tenido unas dos primeras temporadas difíciles en la Real Sociedad. La primera, por una simple y llana cuestión de adaptación a un nuevo país, siendo tan joven y sin dominar el idioma. Y la segunda, debido a una lesión que le ha tenido alejado de los terrenos de juego durante gran parte del curso. Sin embargo, su regreso de la mano de Pellegrino Matarazzo ha propiciado que, de manera paulatina, el islandés fuera cogiendo el tono físico y técnico, y encontrándose a sí mismo sobre el terreno de juego. Tanto es así que el jugador se ganó el cariño de la afición, que le dedicó una canción personalizada que se hizo de lo más viral, y ha acabado marcando goles importantes y en un estado de forma óptimo.

Ahora, según informa el portal alemán Fussballdaten, el Borussia Dortmund estaría dispuesto a firmar al delantero de la Real Sociedad. Sin embargo, no sería el único club en sondear al islandés. Y es que otros clubes de la Premier y de la Serie A también seguirían al jugador. En este sentido, el club txuri urdin estaría dispuesto a aceptar un traspaso que rondase los 45 o incluso 50 millones de euros.

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En este sentido, la Real Sociedad sabe que tiene a un jugador con mucha proyección, cuya trayectoria y rendimiento goleador pueden explotar en cualquier momento. Es por eso que no se plantean su venta, tan solo dos años después de pagar 20 millones al Copenhague por su traspaso. Para más inri, Pellegrino Matarazzo le ha probado con Mikel Oyarzabal por detrás y parece que ha funcionado a la perfección. Es por eso que se le augura un buen futuro al delantero de 21 años, cuya media de gol ronda el tanto por cada 90 minutos. Y es que, pese a haber disputado 25 partidos entre LALIGA y Copa del Rey (10 goles), sus minutos totales están por debajo de 1.000, lo que evidencia que, siendo más bien una segunda espada, ha logrado un gran registro goleador.

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Así las cosas, la citada información afirma que Orri Óskarsson priorizaría un club que le asegure ser titular. En este momento de su carrera, a una edad tan temprana, su objetivo es jugar lo máximo posible para seguir progresando, y entienden que no llevaría bien una suplencia prolongada. Del mismo modo, la Real sabe que tiene a un efectivo de alto valor que puede revalorizarse más en un futuro. Sin embargo, de llegar una oferta similar a esos 45-50 'kilos', no tendrían inconveniente en cerrar su venta y reforzar otras parcelas del campo.