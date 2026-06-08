Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 14:10h.

Real Sociedad y Atlético pelean con media Europa el fichaje de Lautaro Rivero: perfil, precio y pretendientes

Acaba de debutar con la selección española absoluta

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El teléfono de las oficinas de Anoeta no para de sonar desde que terminase la temporada. La Real Sociedad aglutina futbolistas que están generando un gran interés en el mercado, como son los casos de Orri Oskarsson o Álex Remiro. Mientras el club perfila posibles fichajes de futuro, las ofertas siguen llegando y en las últimas horas el nombre de Jon Martín también aparece en la agenda de un club de gran envergadura.

Según avanza el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, el Aston Villa estaría interesado en el fichaje de Jon Martín. El central de 20 años crece a pasos agigantados y, tras una gran temporada, habría despertado el interés de un grande de la Premier League como es el equipo de Unai Emery, cuarto en la competición doméstica y campéon de la Europa League.

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La propia información desvela que Unai Emery habría dado luz verde a una primera oferta de 25 millones de euros por el futbolista, aunque su cláusula con la Real Sociedad asciende a los 50 kilos. De momento se desconocen más novedades acerca de este interés en un futbolista de muchos quilates cuyo contrato con los txuri urdin se extiende hasta el 30 de junio de 2031.

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El premio de la selección

La temporada de Jon Martín ha sido soberbia. Con solo 20 años se ha convertido en pieza fundamental para Pellegrino Matarazzo y hasta Luis de la Fuente le brindó el premio de debutar con la selección española absoluta al ser citado entre los jugadores que completaron la reciente concentración en A Coruña previa al Mundial de Estadios Unidos, México y Canadá.

"Para mí todo esto ha sido una gran sorpresa, una enorme satisfacción. Ahora me toca descansar para volver luego lo más fuerte posible. Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado, seguiré trabajando para tener más", reconoció después de su soñado debut.

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