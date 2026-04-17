La espectacular despedida de la cuadrilla de Jon Martín antes de la final de la Copa del Rey

Saray Calzada 17 ABR 2026 - 09:40h.

Los amigos de Jon Martín le han hecho una espectacular despedido al jugador antes de poner rumbo a Sevilla

Dónde están las Fan Zone de Atlético de Madrid y Real Sociedad en Sevilla para la final de Copa del Rey: ubicación exacta

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La Real Sociedad disputará la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Matarazzo supo reconducir la mala situación que atravesaba el equipo a principio de temporada y ha llevado a los vascos a la disputa de un título. Los jugadores ya están totalmente centrados en este duelo y algunos antes de concentrarse con el equipo han recibido una calurosa despedida. Es el caso de Jon Martín.

El joven jugador ha recibido la visita de su cuadrilla con cánticos y bengalas para darle la despedida que se merece y llenarle de energías para que dispute la final en La Cartuja como se puede ver en el vídeo superior.

La ilusión de Jon Martín de jugar la final tras su paso por Zubieta

Jon Martín es un joven de 19 años con mucha proyección. En la previa hablaba ante los medios de cómo vive esta final a su corta edad. "Es un sueño para mí, nunca hubiera pensado vivir tan pronto una final como esta, mis etapas en Zubieta han pasado muy rápidas”.

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“Hablamos mucho, eso sí, pero nos lo tenemos que tomar con naturalidad y tranquilidad, es un partido más pese a la importancia que tiene y con esos nervios, pero lo afrontaremos con naturalidad. Ahora mismo lo único importante es ganar la final y poder celebrarla con el cumpleaños el 23 de abril”, comentaba sobre los 20 años que está a punto de cumplir.

El central confesó que su familia y esos amigos que le han despedido le seguirán a Sevilla para vivir la final de cerca con él. “Me pilla lejos, la de hace cinco años la viví con mis amigos, despidiendo al bus. Mi familia y amigos están ilusionados y estarán en Sevilla”.

El Atlético de Madrid llega con la moral por las nubes después de haber pasado a las semifinales tras eliminar al FC Barcelona. Jon Martín habló de cómo ve al rival. “Nos hemos enfrentado a ellos en LALIGA, lo hemos preparado a fondo. Es un gran equipo, con plantilla amplia, y uno de ellos es él. Habrá que trabajar duro para poder controlarlo”, dijo al respecto.