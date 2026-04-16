Zubimendi avisa por el Atlético, va "a muerte" con la Real Sociedad y pasa página con el Madrid: "Pasó"

Ángel Cotán 16 ABR 2026 - 00:26h.

El centrocampista se medirá al equipo colchonero en semifinales

Semifinales de Champions League 2026: partidos, fechas y horarios confirmados

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Martín Zubimendi abandonó con tristeza su querida Real Sociedad con el objetivo de dar un paso más en su carrera y por el momento va a disputar unas semifinales de la UEFA Champions League. El centrocampista gunner participó en el pase inglés ante el Sporting de Portugal e incluso fue elegido el MVP del choque de vuelta. Una vez finalizado el encuentro, el internacional español atendió a los medios.

Ante el micrófono de El Larguero de la Cadena SER, el pivote donostiarra analizó la eliminatoria que disputará contra el Atlético de Madrid con el pase a la gran final en juego, pero también tuvo tiempo para analizar la final de la Copa del Rey del próximo sábado e incluso los cantos de sirena que le tienden a colocar en el Real Madrid.

Martín Zubimendi valora la Champions, a la Real Sociedad... y al Real Madrid

El centrocampista del Arsenal ensalzó al Atlético de Madrid y destacó la inversión realizada en los últimos mercados de fichajes: "Ya los conozco bien, además este fin de semana tienen contra la Real Sociedad, a ver qué tal va. Y nada, creo que están en un gran momento, con mucha confianza y espíritu, como es el Atlético de Madrid. Ya les conocemos de fase de grupos... pero esto será diferente".

Desde la distancia, Martín Zubimendi seguirá la final copera de su Real Sociedad ante el equipo colchonero. El mediocentro gunner afirma que verá el choque durante la cena, y como no podía ser de otra forma, alentará al conjunto txuri urdin: "A muerte, a muerte, obviamente. Me lo pondré en la cena".

Por último, el pivote quiso dejar atrás los rumores que le colocaban como opción para reforzar la medular del Real Madrid: "No tengo respuesta, pero no he estado muy encima de todo eso. Creo que eso ya pasó en su momento y tengo otras cosas en la cabeza. Malo no es".