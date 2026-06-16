Pablo Sánchez 16 JUN 2026 - 10:22h.

Unai Emery se acuerda del Sevilla tras ganar la Europa League: "Me enseñaron..."

Sigue acumulando éxitos en la Premier League

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Unai Emery acumula una carrera en los banquillos plagada de éxitos. La Europa League se convirtió en su competición fetiche desde su paso por el Sevilla y continúa por ese camino. Recientemente levantó por quinta vez el mencionado trofeo con el Aston Villa tras superar en la final al Friburgo. Su exitoso camino tiene muchas localizaciones, pero si hay un club que sigue teniendo un hueco privilegiado en su corazón esa es la Real Sociedad.

Forjado en la cantera, Emery salió muy pronto del conjunto txuri urdin rumbo a nuevos destinos como futbolista. Su camino se alejó mucho de Gipuzkoa, pero su crecimiento siempre fue paralelo al del club de su corazón. Como entrenador nunca ha ocupado el banquillo txuri urdin, pero sueña con hacerlo algún día. Así de sincero se mostró durante una entrevista en El Diario Vasco, en el que asegura mantener esa ilusión pese al transcurrir del tiempo. El de Fuenterrabía espera algún día dirigir al club de sus amores.

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"Se han dado momentos en que podíamos coincidir, pero por diversas circunstancias no se ha dado. Yo siempre he tenido esa ilusión, esas ganas y ese reto de poder ser capaz un día de entrenar en la Real. Esa ilusión siempre la tengo en una parte de mi cerebro y corazón", expresó el míster.

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La Real, candidata a ganar la Europa League

La próxima temporada, la Real Sociedad tendrá de nuevo la oportunidad de pasear su nombre por Europa tras su clasificación para la Europa League después de ganar la Copa del Rey. Los txuri urdin no son expertos en llegar demasiado lejos en competiciones europeas, pero Emery confía e incluso considera a la Real candidata a ganar la próxima edición del torneo.

"Entre los candidatos, sí. Luego hay que plasmarlo. Hay que encontrar un equilibro que cuando seas superior a un rival, respetarle pero ganarle, y cuando juegues contra equipos que sean mejores que tú, ser capaz de tratar de encontrar donde ellos te dejen espacios y aprovechar los momentos", agregó.