Pellegrino Matarazzo se sale con la suya de cara al mercado de fichajes de la Real Sociedad

Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 21:17h.

Bretos busca futbolistas para formar con tres centrales y dos carrileros

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La Real Sociedad afronta el primer mercado de fichajes veraniego con Pellegrino Matarazzo con mando en plaza y Erik Bretos trabaja para darle al técnico neoyorquino los jugadores que necesita para completar la plantilla. Además, el entrenador habría convencido al director deportivo para que trabaje en la llegada de jugadores que puedan adaptarse a un esquema con tres centrales y carrileros que apunta a ser el habitual desde la 26/27.

Durante su carrera, el estadounidense ha optado por distintas formaciones aunque, sobre todo en su última etapa en el Hoffenheim antes de Donosti, apostó por tres futbolistas atrás y dos hombres para toda la banda. El reparto del resto de centrocampistas y delanteros podía varias pero no estas posiciones que implicarían una reestructuración realista.

Los defensas que busca la Real Sociedad

La necesidad más imperiosa está en el puesto de central ya que, además de pasar de dos titulares a tres, la Real Sociedad ha sufrido salidas en este verano. Aritz Elustondo se ha marchado tras toda una vida en el club y Duje Caleta-Car ha finalizado su cesión por lo que se han quedado Igor Zubeldia, Jon Martín y Jon Pacheco, de regreso tras su campaña en el Alavés a préstamo.

Futbolistas como Nino, Diogo Leite o Sead Kolasinac son algunos de los que han sonado para ocupar una de esas tres posiciones dejando siempre abierta la puerta a la reconversión de los laterales actuales. Jon Mikel Aramburu y Aihen Muñoz podrían participar como central diestro y zurdo, respectivamente, algo más complicado con Rupérez o Sergio Gómez, que actuarían como carrileros, o un Javi López que apunta a salir.

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Estas reconversiones obligarían a buscar futbolistas de banda en el mercado, donde uno de los nombres que ha sonado es el de Joaquín Oso. También, como ocurre con los centrales, está abierta la posibilidad de que futbolistas de la actual plantilla de la Real Sociedad modifiquen su puesto y ahí destaca un Pablo Marín al que Pellegrino Matarazzo ya ha probado por momentos doblando banda con Aramburu.