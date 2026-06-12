Nuevo interés en el fichaje de Álex Remiro: conversaciones con la Real Sociedad

Fran Fuentes 12 JUN 2026 - 19:31h.

Otro club europeo se interesa en la contratación del portero de Cascante

La Real Sociedad medita la salida de una perla a Primera: el espejo de Jon Karrikaburu

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Álex Remiro disfruta de sus vacaciones tras haberse quedado fuera de la convocatoria final de la Selección Española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El portero de Cascante perdió el sitio en 'la Roja' por Joan García en la lista definitiva, y no estará junto al resto de sus compañeros. Ahora, tras, quizá, su temporada más dudosa desde que aterrizó en Anoeta, el meta de 31 años apunta a salir en este mismo mercado de fichajes. No son pocos los interesados en su incorporación, entre ellos el FC Barcelona, que le ve como un recambio ideal para el portero catalán mientras que muchos sitúan a Marc-André ter Stegen haciendo el camino inverso rumbo a Donostia. No es el único, con el Nápoles habiendo sondeado su incorporación hace pocos días.

Ahora, según apunta el diario Noticias de Gipuzkoa, el Mónaco ha sondeado su fichaje. Y es que, según la citada información, se habrían producido conversaciones entre el club monegasco y la Real Sociedad para conocer la disponibilidad de varios futbolistas. En este sentido, uno de los nombres que habría estado sobre la mesa es el de Álex Remiro. El club del principado jugará Conference League la próxima temporada y estaría buscando reforzar su portería con un futbolista de plenas garantías que eleve el nivel mostrado por Lukáš Hrádecký el pasado curso.

Álex Remiro, siete temporadas de titularidad y éxitos en la Real Sociedad

De este modo, está sobre la mesa la salida de un jugador que ha sido titular durante las últimas siete temporadas, de manera ininterrumpida, y mostrando su buen nivel bajo los palos en la que, sin duda, ha sido una de las mejores etapas del equipo en toda su historia, por detrás de aquella Real que ganaba LALIGA. No en vano, con Álex Remiro en portería la Real Sociedad ha ganado dos Copas del Rey. Además formó parte de la convocatoria de España que ganó en la Eurocopa del 2024. Hasta hace bien poco había sido un fijo en las listas de Luis De la Fuente, debido a su carácter, compromiso y compañerismo, haciéndole uno de los hombres importantes del vestuario. Ahora, también a nivel internacional reconocen su valía, desde el Nápoles al Mónaco.

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De este modo, la Real Sociedad estaría dispuesta a dejar salir a Álex Remiro por una cifra cercana a los 10 millones de euros. Afrontando su último año de contrato, y con Unai Marrero apretando por detrás, saben que están ante la última oportunidad de ingresar por un traspaso.