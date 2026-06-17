El Barça quiere darle salida en forma de traspaso

El Atlético también ofrece a la Real el fichaje de uno de sus descartes

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La Real Sociedad busca refuerzos para su regreso a Europa. Tras una segunda mitad de temporada ilusionante con Pellegrino Matarazzo a los mandos, culminada con el título de Copa del Rey y la consiguiente clasificación para la Europa League, la dirección deportiva perfila el mercado en busca de fichajes que den un salto de calidad a una plantilla que acabó muy justa el pasado curso.

Una de las posiciones más relevantes apunta al centro del campo, donde Yangel Herrera no ha conseguido tener continuidad y jugadores como Carlos Soler o Beñat Turrientes necesitarán rotar para jugar partidos cada tres días. Y en ese sentido, uno de los últimos futbolistas relacionados con el cuadro donostiarra es uno de los descartes del FC Barcelona.

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La Real Sociedad valora el fichaje de Marc Casadó

Según informa el diario Sport, la Real Sociedad está valorando el fichaje de Marc Casadó. El centrocampista tiene todas las papeletas de salir del Camp Nou este mismo verano tras ser la última opción de Hansi Flick en la medular y hay varios equipos interesados en su llegada, entre los que se incluye el cuadro donostiarra.

El problema para la Real, y probablemente para cualquier otro equipo interesado, es que el Barça quiere darle salida en forma de traspaso e ingresar cerca de 20 millones de euros. Una cifra que, a priori, parece demasiado elevada para las capacidades económicas que tienen en Anoeta.

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Además, la misma fuente señala que el Betis y el Ajax son también otros de los equipos que han mostrado interés, pero que en Ámsterdam buscarían una cesión que no convence en el Camp Nou. Equipos como el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Mónaco también han estado relacionados con el centrocampista, cuya salida parece inevitable.

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Casadó, de 22 años, tiene contrato con el Barcelona hasta 2028 y su valor de mercado es de 18 millones de euros, según Transfermarkt. El pasado curso participó en 34 partidos con la camiseta azulgrana, 15 de ellos como titular, con menos protagonismo del esperado y por detrás de jugadores como Gavi, ya en el tramo final del curso, y Marc Bernal, que sí entra en los planes de Flick para el próximo ejercicio.