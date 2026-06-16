Raphinha marca su prioridad y pone fecha tras la nueva tentativa de Arabia Saudí

Celia Pérez 16 JUN 2026 - 20:16h.

El extremo se encuentra concentrado con Brasil

Deco, a por Jan Virgili: ¿Cuánto tiene que pagar el Barça por su fichaje?

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Deco no para. Tras la llegada de Anthony Gordon procedente del Newcastle, el director deportivo sigue trabajando con el fichaje de Julián Álvarez marcado en rojo y muy pendiente de otros pretendidos como es el caso de Jan Virgili, y todo ello sin quitar el ojo a la operación salida dentro del equipo. Y ahí vuelve a ganar protagonismo Raphinha, que un año más vuelve a ser tentado por Arabia Saudí.

El extremo brasileño, ahora mismo concentrado con su selección en el Mundial 2026, apunta a ser de nuevo uno de los nombres propios del mercado de fichaje. El Al-Hilal lo tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo y se ha empeñado en que este sea el verano donde definitivamente consiga a Raphinha. Hasta el momento, el '11' siempre ha descartado la posibilidad de abandonar el club culé para poner rumbo a la liga saudita, pero parece ser que en esta ocasión no lo tiene tan claro. O eso es lo que cuenta GE Globo, que señala que el futbolista no se ha cerrado en banda y que pone fecha para tomar una decisión.

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Con la mente puesta al 100% en Brasil, Raphinha no quiere distracciones en una cita mundialista en la que sueña con hacer historia y por ello ha emplazado cualquier negociación a una vez que termine el Mundial.

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Cabe recordar que hace unos días Mundo Deportivo avanzaba que Al Hilal y Al Nassr, apoyados económicamente por el fondo saudí de inversiones, están dispuestos a poner una oferta encima de la mesa de 80 millones de euros para firmar a Raphinha. Una cantidad que dejaría prácticamente amortizado el fichaje de Anthony Gordon (su teórico sustituto) y que daría a Joan Laporta un buen montante para seguir fichando este verano. .