Pablo Sánchez 22 JUN 2026 - 23:23h.

Edin Terzic toma una decisión con la portería: ascenso al Athletic y dos dudas de futuro

Considera indispensable darle tiempo al nuevo proyecto

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El entorno del Athletic aguarda con ansia el desembarco de Edin Terzic en el banquillo. El alemán comenzará muy pronto a trabajar con la plantilla rojiblanca, a la espera de los descartes que el club tendrá que acometer. Hay incertidumbre por ver cómo arranca y transcurre la nueva era post Ernesto Valverde con un técnico desconocido en LALIGA EA SPORTS al que muchos desconocen. Pese al desconocimiento, los athleticzales tratan de mirar al futuro con optimismo.

Uno de los que apuesta por el éxito del Athletic de la mano de Terzic es Gaizka Toquero. El mítico exfutbolista rojiblanco no duda de que al equipo le irá bien y confía en que el nuevo técnico encajará en la rueda del club a la perfección. Para reforzar su idea se agarra al ejemplo de la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo.

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El equipo txuri urdin, desde la llegada del de Nueva Jersey, logró voltear una situación complicada y terminó conquistando la Copa del Rey. Un éxito que nadie se podía imaginar. Durante una entrevista en Sport, Toquero destacó el gran papel de Matarazzo en la Real a la hora de apostar por el buen camino de Terzic en el Athletic.

"A veces parece que cuando llega alguien de fuera existe una desconfianza inicial, pero el fútbol demuestra constantemente que lo importante es lo que eres capaz de hacer. Mira el caso de la Real Sociedad. Mucha gente tenía dudas cuando llegó un entrenador de fuera, una persona que no era de la casa. Sin embargo, los resultados han sido extraordinarios", comentó al respecto.

Tiempo para Terzic

Toquero no tiene dudas de que al Athletic le irá bien con Terzic, aunque es consciente de que también necesitará su tiempo de adaptación. La pretemporada que arranca en julio servirá para poder ver las primeras pinceladas de su estilo y su modelo de trabajo con un equipo ansioso de arrancar. "En el Athletic llevábamos varios años con una etapa muy definida y ahora comienza otra distinta. Habrá que darle tiempo y ver cómo evoluciona, pero creo que siempre es bueno afrontar los cambios con la mente abierta", agregó.