Celia Pérez 22 JUN 2026 - 14:13h.

El presidente txuri urdin ha estado en las obras de la nueva estación del Topo

Benassi cuenta las claves de la filosofía del Dépor y la referencia de la Real Sociedad: "Un club que hemos estudiado"

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El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha estado presente este lunes en las obras de la nueva estación del Topo situada frente al estadio de Anoeta, y como es inevitable, el dirigente txuri urdin ha sido preguntado por el mercado de fichajes. Es una ventana en la que Erik Bretos tiene marcada en rojo varias tareas en su agenda, aunque desde las altas esferas se mantienen bastantes prudentes.

"Erik Bretos dio declaraciones el viernes y no creo que haya habido mucha modificación, ninguna más bien. Tenemos jugadores suficientes en el primer y en el segundo equipo. El primer objetivo del segundo equipo es formar jugadores para el primero y lo que tenemos que hacer es respetar la filosofía de la Real, ser conscientes de la fuerza que los jugadores de Zubieta tienen", señaló el presidente txuri urdin.

Respecto a la eventual marcha de futbolistas, entre los que se le ha preguntado por Álex Remiro y Zakharyan, ha dicho que tranquilidad. "Tenemos tranquilidad al 100%. No hemos hablado de ninguna salida, ni estamos hablando con ningún club. ¿Remiro? No estamos gestionando nada para la salida de Remiro y él tampoco nos ha dicho que quiera salir. Estamos seguros de que le queda mucho futuro aquí. ¿Zakharyan? No tenemos ninguna necesidad de que salga Zakharyan, estamos tranquilos", apuntó.

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Aperribay y el récord de Oyarzabal

Los dos tantos anotados por Oyarzabal frente a Arabia Saudí supusieron alcanzar los 27 goles en 55 partidos, con los que superó a Emilio Butragueño y alcanzó a Fernando Morientes en la séptima posición de la clasificación histórica de anotadores de la selección, liderada por David Villa, con 59 dianas.

Este lunes, el presidente de la Real Sociedad ha felicitado por estas cifras a Mikel Oyarzabal, de quien ha dicho que "todos" confiaban en que "lo iba a hacer fenomenal" en un Mundial en el que además "va a meter muchos goles", ha dicho.

Ha recordado que el jugador eibarrés "tiene muchos récords". "Simplemente decir que es una persona con dos títulos en la Real Sociedad ya lo dice todo de él", ha recalcado. Aperribay ha expresado además su deseo de que la salud "respete" al capitán realista, para que "pueda jugar muchos más partidos como el de ayer" y que "le vaya todo muy bien".

"Desear lo mejor a todos los jugadores, a la selección y por supuesto a Mikel Oyarzabal en particular", ha proseguido Aperribay quien también ha citado expresamente a los exrealistas Martín Zubimendi y Mikel Merino, actualmente en el Arsenal.

Respecto a la situación del también realista Takefusa Kubo, lesionado en el primer partido de Japón en el Mundial, ha dicho que en el club donostiarra no hay "preocupación extraordinaria" por su situación, a pesar de perderse el segundo encuentro del torneo.

"Los médicos están en contacto, efectivamente tiene la lesión que han anunciado, pero no es una preocupación extraordinaria, ojalá se recupere cuanto antes y pueda estar en los máximos partidos posibles", ha señalado Aperribay.