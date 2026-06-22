Celia Pérez 22 JUN 2026 - 12:16h.

El dirigente herculino tiene muy claro cuáles han sido las claves del éxito

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El Dépor afronta un verano ilusionante con su vuelta a Primera división. Toda la hinchada herculina cuenta los días para volver a ver su equipo, ocho años después, en la máxima categoría del fútbol español y la dirección deportiva trabaja sin cesar para conseguir un proyecto de garantías para Antonio Hidalgo. En medio de salidas y llegadas, el director general, Massimo Benassi, ha puesto en valor la cantera herculina y ha ensalzado la filosofía del Dépor.

En una entrevista en La Gazzetta dello Sport, el dirigente herculino tiene muy claro cuáles han sido las claves del éxito del equipo. "Marcamos la diferencia en dos áreas. La primera fue el mercado de fichajes: invertimos con inteligencia porque conocíamos a fondo el mercado internacional. En segundo lugar, es crucial invertir con criterio; el juego limpio financiero te obliga a ser creativo en el aspecto deportivo. El segundo aspecto importante fue la cantera: empezamos a invertir en nuestros jóvenes talentos desde el verano de 2023, y valió la pena. Nuestra joya, Yeremay, es solo la punta del iceberg de un gran talento. A su alrededor, tenemos a Mella, Dani Barcia, Villares, Noé y Bill, que marcó dos goles el día de nuestro ascenso", comentó sobre los nombres propios de la cantera deportivista.

De hecho, Massimo desgrana la forma de trabajar del club y su filosofía. "Sí. No vamos a cambiar nuestra filosofía: tenemos una regla interna, no escrita pero aceptada por todos, que establece que el 25% de la plantilla del primer equipo debe provenir de la cantera. Y al menos el 50% debe ser menor de 26 años. Eso es lo que buscamos en el mercado; pensamos a medio plazo, no a corto plazo. No buscamos fichar a grandes nombres, sino continuar la senda que iniciamos en 2023", apuntó.

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"La Real Sociedad es un club que hemos estudiado: de ciudades similares, también atravesaron épocas difíciles y descendieron a Segunda. Invirtieron en su cantera y en la cantera, encontrando un gran equilibrio entre jugadores jóvenes, españoles y extranjeros. Un club con un ambiente familiar y una gestión 'normal', sin altibajos; dejan que la gente trabaje, y cuando han tenido que vender, lo han hecho bien: Griezmann, Mikel Merino, Zubimendi, Isak... todo ello sin perder competitividad. Acaban de ganar la Copa del Rey", finalizó.