Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 10:59h.

También reciben esta propuesta Racing de Santander y Eldense

Fernando Soriano define los ocho objetivos del Deportivo en el mercado: dos fichajes en duda

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Entre tanta noticia ilusionante que rodea al mercado de fichajes, el Deportivo de La Coruña ha recibido este lunes una propuesta nada agradable. Antiviolencia se ha pronunciado tras las últimas fiestas por ascenso celebradas en el fútbol español, entre ellas la que tuvo lugar en el estadio de Riazor tras el histórico regreso a Primera. Tres motivos podrían cerrar el feudo herculino.

La Comisión Antiviolencia propuso este lunes el cierre durante dos meses del campo del Racing Club y durante uno el del Deportivo de la Coruña y el del Eldense, por los incidentes registrados en los partidos en los que consiguieron el ascenso de categoría.

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El Deportivo recibe una propuesta larga de cierre para Riazor por tres motivos

Según confirmó el Ministerio del Interior, la propuesta de sanción al Sardinero se debe a los graves incidentes después del ascenso a Primera, por invasión del terreno de juego y la apertura de cuatro puertas del estadio, que provocaron avalanchas y aplastamiento de aficionados.

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La propuesta de clausura de Riazor también responde a invasión de campo durante la celebración del ascenso a la máxima categoría, más el vuelo no autorizado de un dron en el estadio y la celebración de varios jugadores con ultras de Riazor Blues, y la del Nuevo Pepico Amat de Elda (Alicante) igualmente a la invasión del césped contra el Atlético Madrileño, en el que el equipo subió a Segunda, y por un ultra que arrancó un banderín y agredió a un jugador contrario.