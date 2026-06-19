Fernando Soriano apunta al Real Madrid con dos nombres para la medular del Dépor

Celia Pérez 19 JUN 2026 - 11:13h.

El director deportivo pone el punto de mira en la cantera blanca

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El Dépor afronta un verano ilusionante con su vuelta a Primera división. Toda la hinchada herculina cuenta los días para volver a ver su equipo, ocho años después, en la máxima categoría del fútbol español. La ilusión se traslada a todos los estamentos y desde la dirección deportiva trabajan para conseguir un proyecto de garantías para Antonio Hidalgo. En este sentido, Fernando Soriano, con hasta hasta cinco salidas por el momento y tres renovaciones realizadas, tiene el foco puesto en reforzar la medular, poniendo el punto de mira en el Real Madrid.

Según cuenta el diario AS, el director deportivo herculino está siguiendo muy de cerca a Manuel Ángel Morán. El centrocampista ha rendido a un gran nivel en Primera RFEF y ha tenido participación en el primer equipo blanco. En Primera ha conseguido jugar cuatro partidos, más otros dos de Champions, y es muy del gusto de la dirección deportiva que dirige Fernando Soriano. El Dépor le tiene en su radar como refuerzo del centro del campo, pero no es el único ya que la citada información apunta que también sigue muy de cerca a César Palacios.

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Dos de los talentos de La Fábrica en la medular que estarían buscando una salida este verano con la que ganar minutos y protagonismo. Ambos tienen más pretendientes en Primera división por lo que la puja para conseguir alguno de los dos no será fácil.

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Los fichajes que aún le quedan por delante a Fernando Soriano

Con todo un verano aún por delante, el director deportivo blanquiazul parece tener marcados los refuerzos que hacen falta en la primera plantilla. Comenzando por la portería, donde el Deportivo busca un portero de nivel que eleve la competencia entre Álvaro Ferllo y Germán Parreño. La línea defensiva apunta a sufrir una revolución importante, y a expensas de las salidas, se buscan dos laterales, uno para cada perfil, así como dos centrales, además de un extremo diestro y dos delanteros