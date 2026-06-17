Celia Pérez 17 JUN 2026 - 18:17h.

El futbolista ha sido visto en A Coruña

El Deportivo analiza al detalle un regreso en la plantilla: debate de mercado y avales

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Metido de lleno en la restructuración de la plantilla del Dépor tras su ascenso a Primera división, Fernando Soriano comienza a dar los primeros pasos para el que será el equipo de Antonio Hidalgo. Con hasta hasta cinco salidas por el momento y tres renovaciones realizadas, la hinchada herculina espera el anuncio de fichajes que lleguen para crear un proyecto de garantías en la máxima competición española.

Si mucho se está hablando estos días de Álex Calatrava, cada vez más complicado con la entrada en escena el Espanyol, el que sí está cerrado y que se ha dejado ver por A Coruña es Teun Gijselhart. El mediocentro de 21 años del De Graafschap Doetinchem de la Segunda división neerlandesa será uno de los refuerzos de Antonio Hidalgo pese a que aún no lo ha hecho oficial el club.

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El acuerdo está cerrado y todo está listo para anunciarlo, pero la oficialidad aún tendrá que esperar un poco más. Según cuenta el diario AS, el motivo por el que el club espera para anunciar la llegada del futbolista es por un motivo fiscal. Se espera al mes de julio para que así el jugador pueda evitar afrontar el alto porcentaje del IRPF, llegando a los 180 días en Holanda. De hecho, el Dépor realizó exactamente el mismo movimiento con Lucas Noubi la temporada pasada, que tenía su contratación cerrada mucho antes de hacerlo oficial.

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Los fichajes que aún le quedan por delante a Fernando Soriano

Con todo un verano aún por delante, el director deportivo blanquiazul parece tener marcados los refuerzos que hacen falta en la primera plantilla. Comenzando por la portería, donde el Deportivo busca un portero de nivel que eleve la competencia entre Álvaro Ferllo y Germán Parreño. La línea defensiva apunta a sufrir una revolución importante, y a expensas de las salidas, se buscan dos laterales, uno para cada perfil, así como dos centrales, además de un extremo diestro y dos delanteros.