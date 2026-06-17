Monchi entra con todo y vuelca un fichaje a Celta y Dépor: operación casi cerrada en el Espanyol

Fran Fuentes 17 JUN 2026 - 11:06h.

Solo faltan algunos flecos para terminar de concretar el fichaje

Mika Mármol sigue sumando pretendientes

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El fichaje de Álex Calatrava es una lucha encarnizada entre varios clubes de LALIGA EA SPORTS. El CD Castellón se ciñe a la cláusula de rescisión y, amén de producirse un auténtico derbi gallego entre el Celta de Vigo y el Deportivo de La Coruña por su incorporación, otros clubes como Osasuna o el RCD Espanyol también se han metido en la lucha. Aunque el que ha dado el paso, parece que definitivo, es Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi.

Y es que, según informa La Grada y confirma Mundo Deportivo, el RCD Espanyol ha dado un paso de gigante para cerrar el fichaje de Álex Calatrava. En este sentido, solo faltarían algunos flecos para cerrar la operación. Aunque el jugador estaba convencido de firmar por el Celta de Vigo, finalmente Monchi habría cambiado la película entrando con todo para cerrar la operación.

De este modo, el jugador será el primer fichaje de Monchi en el RCD Espanyol, y la segunda decisión de importancia tras ratificar la continuidad de Manolo González en el banquillo perico. El director deportivo ha trazado de manera conjunta con el entrenador los fichajes que entienden que son necesarios y ahora se han lanzado con todo al mercado.

Las cifras del fichaje de Álex Calatrava por el RCD Espanyol

En este sentido, la cláusula de rescisión de Álex Calatrava en el CD Castellón asciende a cinco millones de euros. Una cifra importante para un jugador de LALIGA HYPERMOTION, pero fácil de justificar si se atiende a sus números con el conjunto orellut. A sus 25 años ha disputado 43 partidos, en los que ha logrado 15 goles y ocho asistencias. Unas cifras notables teniendo en cuenta que es mediapunta. Su valor de mercado asciende a cuatro millones, por lo que no parece una cifra descabellada para pagar por el futbolista.

Así las cosas, el jugador parece preparado para dar el salto de categoría, después de dos temporadas rayando a gran nivel en el CD Castellón y tras destacar en el Atlético Malagueño.