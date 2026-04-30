Alberto Bravo 30 ABR 2026 - 13:11h.

El atacante del Castellón suma 13 goles y 7 asistencias esta temporada

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VigoEl Celta de Vigo sigue inmerso en la pelea por volver a clasificarse para competiciones europeas. Balaídos, donde son el peor equipo de Primera División, será clave en esta lucha. Mientras Claudio Giráldez y los suyos están centrados en las cinco finales que quedan por delante en la dirección deportiva se trabaja en la planificación de la próxima temporada. Jugar o no Europa cambiará de forma radical los planes. En ellos vuelve a aparecer Álex Calatrava. La estrella del Castellón está encima de la mesa de Marco Garcés pero los vigueses no son el único equipo interesado en su fichaje.

Tal como apunta en su cuenta de X Ángel García el RCD Espanyol y CA Osasuna también están interesados en el fichaje del atacante de 25 años. En su segunda temporada en LALIGA HYPERMOTION ha confirmado el gran nivel que demostró el pasado curso. En estos momentos, con su equipo luchando por el ascenso a Primera División, suma 13 goles y 7 asistencias en 36 partidos. La pasada campaña la cerró con 6 goles y 11 asistencias.

El pasado verano el Celta intentó cerrar su fichaje. Fueron muchas las semanas en las que el nombre de Álex Calatrava estuvo en la mesa de la dirección deportiva celeste, también en la del RCD Espanyol. El CD Castellón no bajó sus pretensiones imposibilitando cualquier acuerdo. Su precio no bajaba de unos cinco millones de euros, cantidad que ningún club quiso pagar por un futbolista que estaba debutando en Segunda División tras destacar en el Atlético Madrileño.

Finalmente Álex Calatrava terminó renovando su contrato, con una importante subida salarial, hasta junio de 2029. En ese acuerdo para ampliar el contrato, tal como apunta esta información, se incluyó que su cláusula de rescisión, en caso de no lograr el ascenso a LALIGA EA SPORTS, sea asequible. En el caso que el CD Castellón no logre volver a Primera División el de Parets del Vallès se convertirá en una de las piezas más deseadas de la categoría de plata del fútbol español.

Si el conjunto blanquinegro se queda en Segunda División su cláusula de rescisión será de unos cinco millones de euros. Una cantidad que tras un gran segundo año parece más fácil que puedan pagar los equipos interesados en su fichaje. Si los Orelluts logran regresar a Primera, donde no juegan desde 1991, la liberación de Álex Calatrava estará fijada en unos diez millones de euros.

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RCD Espanyol y CA Osasuna son los otros dos equipos interesados en la contratación del atacante catalán. Su juego y sus números han provocado que muchas direcciones deportivas vuelvan a posar sus ojos sobre Álex Calatrava. Un futbolista vital para Pablo Hernández, su entrenador, junto a Ousmane Camara, Israel Suero y Brian Cipenga. Entre los cuatro suman 34 goles y 23 asistencias.

"Ya sabemos lo que significa Cala, la importancia que tiene, no solo por los goles y asistencias de toda la temporada, sino por el trabajo. Es un jugador que lo deja todo en el campo, es el primero que presiona, corre, pelea. Si un compañero está fuera de sitio va a ocuparlo. Es vital para nosotros", confesó el técnico blanquinegro.