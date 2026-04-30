Alberto Bravo 30 ABR 2026 - 11:41h.

El Celta Juvenil liderado por Kibet, Khayat o Jorge Pérez sueña con la Youth League

La UD Las Palmas, rival en cuartos de final de la Copa de Campeones

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VigoEl Celta Juvenil disputará este fin de semana el último partido de la fase regular con el título de campeón en su brazo. Los de Berto Suárez, que cayeron en las semifinales de la Copa del Rey, buscarán en la Copa de Campeones su revancha. La UD Las Palmas será su rival en los cuartos de final de competición. En juego está convertirse en el mejor juvenil de España y una plaza para la próxima edición de la Youth League.

"Sabíamos que cualquiera de los ocho equipos que hemos llegado a estas alturas de la competición somos equipos de un nivel muy alto, que hemos hecho muchas cosas bien a lo largo del año para clasificarnos para esta Copa de Campeones", señaló Berto Suárez tras conocer el camino del Celta en el torneo. El técnico destaco que "estamos en condiciones de competir contra cualquiera que nos toque".

Jugar ante Las Palmas al final se convierte en una ventaja para el Juvenil. Al tener que desplazarse en avión se libran de las horas de autobús que tendrían que pasar con otro rival de la península: "Al final es también una ventaja en cuanto al viaje. Al viajar en avión, vamos a pasar menos horas, y también en la vuelta creo que lo vamos a agradecer".

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Sobre la temporada que ha realizado el equipo confesó sentirse "muy contento, sobre todo, con la sensación de que cada semana somos mejores, no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto a las sensaciones. En los últimos partidos del equipo, las sensaciones son buenísimas: un grupo muy unido, que ha ido asimilando todo lo que hemos estado trabajando y que disfruta muchísimo del día a día".

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"Llegamos con muchísima ilusión a esta Copa de Campeones, con ganas de no ponernos techo, de ir a por todas e intentar alargar al máximo la temporada", subrayó el técnico celeste. "Creo que todos llegamos con muchísima energía y con la sensación de que, si fueran otros cinco o seis meses más de competición, los recibiríamos de muy buena gana. Con esa ilusión y esas ganas vamos a competir cada partido", agregó Berto Suárez.