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El Juvenil de Aldrine Kibet, Khayat o Jorge Pérez ya conoce su rival en la Copa de Campeones

El Juvenil celebra un gol de Aldrine Kibet
Aldrine Kibet celebra un gol con el Celta Juvenil. Celta
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VigoEl Celta de Vigo Juvenil, que es campeón de su grupo con 75 puntos a falta de disputar la última jornada de la fase regular, ya conoce el rival de la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. Será la UD Las Palmas. Los de Berto Suárez contarán con la ventaja de jugar el partido de vuelta en su campo, en las Instalaciones Deportivas de A Madroa.

Los vigueses se medirán al campeón del Grupo 6, una UD Las Palmas que con 79 puntos no conoce la derrota esta temporada al sumar 25 victorias y 4 empates. Un grupo, el canario, que tradicionalmente es más débil que el resto de grupos al contar solo con equipos de las Islas Canarias. En el caso del Grupo I, que ha ganado el Celta, también hay equipos asturianos y cántabros.

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