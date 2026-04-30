Alberto Bravo 30 ABR 2026 - 10:47h.

Carl Starfelt y Marcos Alonso son baja este domingo ante el Elche CF

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VigoEl entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, está obligado a reconstruir su línea defensiva para el partido de este domingo en Balaídos contra el Elche CF debido a la ausencia de dos de sus titulares más importantes, el internacional sueco Carl Starfelt y el veterano Marcos Alonso. El porriñés deberá apostar por dos compañeros con menos menos minutos esta temporada para acompañar a Javi Rodríguez.

El central nórdico, al que se le pudo ver sobre el césped este miércoles en Afouteza, sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional la repesca para el Mundial. El parte médico actualizado del Celta indica que sigue manteniendo entrenamiento individual. En el caso de Marcos Alonso tiene que cumplir ciclo de tarjetas amarillas este domingo ante el equipo dirigido por Eder Sarabia.

No es la primera vez que Claudio Giráldez está obligado a construir su defensa sin Carl Starfelt y Marcos Alonso. Ante el Elche CF va a ser la cuarta vez de la temporada sin ellos. Ya no pudo contar en los dos partidos de Liga ante el Girona y en la derrota frente al Deportivo Alavés en Balaídos hace escasas semanas.

El canterano Carlos Domínguez, que precisamente jugó su último partido frente al conjunto vasco, aparece como la opción más probable para sustituir a Marcos Alonso, ya que el serbio Mihailo Ristic ha dejado de contar para el técnico. Sin embargo tampoco se puede descartar la presencia de Álvaro Núñez ante su exequipo.

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El bilbaíno, que llegó al Celta el pasado 2 de febrero desde el Elche, jugó unos minutos como central zurdo ante el Villarreal. No es la primera vez que el carrilero juega por el lado izquierdo aunque sus posiciones más naturales son en el perfil derecho, tanto de carrilero como de central en línea de tres centrales.

Al puesto de Carl Starfelt optan Yoel Lago, que viene de realizar dos penaltis ante Barcelona y Villarreal, el ghanés Joseph Aidoo. Todo hace indicar que el canterano seguirá en el once titular. Las palabras de Claudio Giráldez defendiendo sus actuaciones suponen un importante respaldo para el joven futbolista.

Joseph Aidoo, que ni siquiera fue citado ante el Villarreal y que abandonará el Celta al acabar el curso, tiene menos opciones de suplir a Carl Starfelt este domingo ante el Elche CF. Sin ambos defensas el equipo ha ganado y empatado ante el Girona. Contra el Alavés en Balaídos cayó 3-4. En estos tres duelos encajó seis goles.