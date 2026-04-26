Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 21:38h.

El veterano defensa cortó una contra de Nicolas Pépé y fue amonestado

Yoel Lago la lía con un penalti antes del primer minuto en el Villarreal-Celta

Compartir







VigoLe crecen los enanos a Claudio Giráldez en defensa. Al penalti de Yoel Lago cuando apenas habían pasado unos segundos del partido contra el Villarreal, que transformó Gerard Moreno, se le sumó la amarilla de Marcos Alonso al cuarto de hora del encuentro disputado en el Estadio de la Cerámica. El veterano defensa derribó a Nicolas Pépé y fue amonestado por Alejandro Quintero González.

Esta es la quinta amarilla de la temporada para el madrileño. Por tanto será baja en el partido de la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS en la que el Celta de Vigo recibirá en Balaídos al Elche CF. Con la baja segura de Marcos Alonso. Los errores cometidos por Yoel Lago y Joseph Aidoo en las últimas jornadas y la lesión de Carl Starfelt los problemas se le acumulan a Claudio Giráldez.

El central sueco, con una lumbalgia que le podría mantener en la enfermería lo que resta de temporada, ha supuesto un durísimo varapalo para el Celta. Sin él los goles en contra han aumentando de manera exponencial. Ahora sin Marcos Alonso el técnico porriñés deberá elegir entre Carlos Domínguez o Mihailo Ristic, que apenas han tenido oportunidades esta temporada.

Marcos Alonso, indiscutible para Claudio Giráldez, estaba disputando su partido 28 en Liga. Además en Europa League jugó once encuentros más para sumar más de 3.300 minutos esta temporada a sus 35 años. Por ahora no ha decidido si renovará su contrato, que expira el 30 de junio.