Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 10:31h.

El atacante suma 13 goles y 8 asistencias en 26 partidos con el Celta Fortuna esta temporada

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VigoHugo González esta cuajando una temporada sobresaliente en el Celta Fortuna. El atacante valenciano es el máximo goleador y asistente del filial dirigido por Fredi Álvarez. En segunda posición, solo por detrás del Tenerife, jugarán la fase de ascenso a Segunda División con el factor campo a su favor. Sus buenas actuaciones le han llevado a tocar la puerta del primer equipo. Claudio Giráldez ya le ha hecho debutar en Copa del Rey. Ahora lo cita para el partido de Liga ante el Villarreal.

No es la primera vez que Claudio Giráldez convoca a Hugo González para la competición liguera, estuvo citado en la jornada 17 ante el Real Oviedo pero se quedó en el banquillo. Ahora regresa al primer equipo, con el que se entrena asiduamente, con 13 goles y 8 asistencias en el Fortuna. Con contrato hasta junio de 2028 este verano el Celta llegó a un acuerdo con el Valencia para hacerse con el atacante a coste cero.

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El Valencia ha conservado un porcentaje de una futura venta además de otras cantidades por objetivos. Hugo González, que había jugado la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Fortuna, apostó por continuar en Vigo. Ya este verano realizó la pretemporada con el primer equipo. En próximo curso podría dar el salto definitivo con Claudio Giráldez.

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Claudio Giráldez, en sala de prensa antes del partido ante el Villarreal, desgranó a Hugo González: "Es un jugador en Primera RFEF diferencial en muchos aspectos del juego. Tiene muchísimo talento aparte del gol. Es capaz de jugar en la derecha, en la izquierda, tiene mucha pegada, es creativo en pases, en controles".

Continuó el técnico explicando que "en último tercio de campo es un jugador profesional, es un jugador de nivel. Queremos que vaya adquiriendo el ritmo y la continuidad en el plano defensivo, en no tener lesiones, que es algo que le ha lastrado en los últimos años". Reveló Giráldez que Hugo González "lo sabe, hablamos mucho con él, ha entrenado con nosotros en pretemporada durante el año y creo que está en un buen momento ahora".

Con la baja de Williot Swedberg por lesión además de cansancio de jugadores como Borja Iglesias o Iago Aspas "era importante para nosotros tener a alguien más de refresco ahí arriba y creo que es justo que tenga la oportunidad". "Si lo llevamos, tanto a él como a Antañón, más allá de que participe o no, es porque creemos que nos puede aportar en este partido, y el contexto del partido nos dirá si puede jugar o no".

Lamentó Claudio Giráldez que al citarlos con el primer equipo fue "una pena" que no pudiesen jugar con el Fortuna este sábado ante el Pontevedra en Pasarón. Un partido en el que los de Fredi Álvarez lograron un empate que les asegura la segunda posición en Liga.

"Creo que es necesario para nosotros que vengan, y creo que también es justo para los chicos que tengan la oportunidad de poder jugar en Primera División, y realmente para eso está montada nuestra cantera: para que los jugadores puedan jugar en el primer equipo", concluyó Claudio Giráldez.