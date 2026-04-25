Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 20:17h.

El de Vilaxoán anotó su séptimo gol de la temporada con el Fortuna tras debutar con el Celta en Copa

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VigoÓscar Marcos silenció el estadio de Pasarón con un golazo en el descuento de la primera mitad. Con el tanto del mediapunta nacido en Vilaxoán hace 20 años el Celta Fortuna empató ante el Pontevedra para asegurarse la segunda plaza del Grupo I de Primera Federación y el factor campo en la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION. El atacante aseguró que el Fortuna "sueña" con poder ascender por primera vez en la historia del club al fútbol profesional.

Empate en Pasarón: "Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el empate aquí. Sabíamos que era muy difícil sacar puntos en este campo. Queremos agradecer tanto a la afición como al planteamiento del partido. Hay que seguir, porque este equipo quiere soñar".

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Conservar ventaja para la fase de ascenso: "Sí, está claro que es importante que no nos recorten ventaja. Es un punto muy valioso, sobre todo fuera de casa. Como decía, es un campo muy complicado, con una afición que aprieta mucho, y tenemos que seguir así para aspirar a más".

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Apoyo del celtismo: "De parte de todo el equipo, darles las gracias por el apoyo. Han estado animándonos durante todo el partido. Esperamos que siga así, porque vienen cosas muy bonitas tanto para ellos como para nosotros".