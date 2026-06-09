Viktor Tsygankov despeja su futuro entre Turquía, el Ajax de Míchel y el Espanyol: decisión tomada

Fran Fuentes 09 JUN 2026 - 10:35h.

Informan desde Turquía que el jugador ya ha decidido dónde jugará

Monchi responde a su situación en el Espanyol y a la compra frustrada del Sevilla por Sergio Ramos: "Quiero verlo con esperanza"

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Monchi ya trabaja sin descanso para tratar de darle al RCD Espanyol el empujón que necesita la plantilla en el mercado de fichajes. Tras depositar toda su confianza en Manolo González de cara al próximo curso, ahora el director general deportivo perico peina el mercado en busca de opciones que puedan ser interesantes para que el equipo pueda dar un salto de calidad. Es ahí donde, mirando al Girona FC, descendido en la última jornada a LALIGA HYPERMOTION, el director deportivo se postuló para un fichaje muy interesante para la parcela ofensiva: Viktor Tsygankov.

Y es que, según adelantó el diario AS, Monchi se ha fijado en el extremo ucraniano, a quien ve como una pieza que puede dar un salto cualitativo a la plantilla. En este sentido, el RCD Espanyol no es el único club que se ha fijado en el extremo de 28 años. Y es que, según la citada información, Míchel Sánchez también le quiere. El técnico vallecano, recientemente firmado por el Ajax de Ámsterdam, busca algún nombre que le dé un salto de calidad al ataque del conjunto holandés, aunque todo apunta a que ni siquiera un club con su poderío económico podrá cerrar un acuerdo.

Nada que hacer para Monchi con el fichaje de Viktor Tsygankov: decisión tomada

Tanto es así que el jugador, según apuntan desde el portal ucraniano Sport.ua, Viktor Tsygankov ya habría tomado una decisión: firmar por el Trabzospor de la Superliga de Turquía. Y es que los términos económicos ofrecidos por el conjunto otomano habrían sido muy superiores a los del Ajax y, especialmente, a los que habría podido ofrecer el RCD Espanyol.

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Por otra parte, habrá que esperar para conocer los términos de la operación. No en vano, el jugador tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, pero no firmó ninguna posibilidad de rebajarla en caso de descenso. Sin embargo, el extremo ucraniano afronta su último año de contrato, ya que cumple el 30 de junio del 2027. En este sentido, el Girona podría dejarle salir ya, asumir su marcha e ingresar una cantidad económica que, a todas luces, seguiría siendo diferencial en la categoría.

Así las cosas, Viktor Tsygankov ha sumado este curso siete goles y cinco asistencias en 34 partidos, sumando LALIGA y Copa del Rey. Unos números que le hacen estar muy bien considerado en toda Europa. Sin embargo, el descenso del conjunto gironí ha desplomado su valor de mercado hasta los 15 millones de euros.