Monchi valora la compra frustrada del Sevilla por Sergio Ramos

Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 21:01h.

Monchi ve a Sergio Ramos optimista de cara al futuro

Monchi lamenta la situación del Sevilla con la venta a Sergio Ramos en el aire: "Han sido años difíciles"

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Este sábado, San Fernando acoge el V Titan Fight Tournament que ha contado con Monchi como una de las caras visibles de su organización. El actual propietario del CD San Fernando 1940 y director deportivo del Espanyol ha hablado sobre sus dos clubes y también sobre el Sevilla FC después de la compra frustrada del grupo liderado por Sergio Ramos y se muestra "esperanzado" de cara al futuro para resolver la situación.

El isleño ha hablado para ElDesmarque en los momentos previos a la competición, destacando que, como dueño del club de fútbol de la ciudad, intentan poner "defensa y cariño a los deportes minoritarios, organizando también todo tipo de eventos. Todo ello mientras ejerce ya su cargo como director deportivo espanyolista, con los que firmó hace unas semanas.

"Vamos echándole horas de avión y más tiempo evidentemente en Barcleona pero también en San Fernando. Me estoy repartiendo el tiempo y al final con las nuevas tecnologías se puede hacer todo. Contento de estar centrado en el Espanyol como director general deportivo y estar atento a todo lo que pase en San Fernando", respondió Monchi.

Sobre el CD San Fernando 1940, el presidente del equipo cañaílla apuesta por seguir manteniendo la ilusión señalando que, en principio, competirán en Segunda Andaluza: "A día de hoy, lo más normal y no digo al 100% porque nunca se sabe, es que compitamos en Segunda Andaluza y ya lo he dicho, no pasa nada. Hacer la plantilla lo más competida posible, a disfrutar como se disfrutó el año pasado en Tercera y a intentar ir quemando etapas año tras año".

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Por su parte, sobre el Espanyol, Monchi ha reflejado lo bien que le han acogido en la ciudad condal: "Me he encontrado un club con mucha ilusión y con ganas de crecer, con mucha confianza. Todo lo que me habían dicho y comentado para convencerme se está cumpliendo, con lo cual, estoy muy feliz. Ahora, el balón está en mi tejado y esa confianza que noto por las calles en Barcelona, en los medios, en redes sociales y por parte de la propiedad, devolverla con trabajo".

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Monchi y la compra frustrada del Sevilla por Sergio Ramos

También habló sobre su anterior club, el Sevilla, destacando que sigue siendo aficionado y mostrándose esperanzado con poder solucionar todos los problemas: "Quiero verlo con la esperanza de que se solucione lo antes posible la situación. La que sea, porque ahora mismo es difícil saber lo que puede pasar. Pero eso es lo que deseo como sevillista que soy, que se encuentre una vía de solución y que de una vez por todas podamos ver cuál es el camino a seguir".

Como socio de Sergio Ramos y René en el San Fernando, Monchi mantiene diálogo permanente con ellos pero no ha salido el tema del Sevilla: "Si te soy sincero, con Sergio hablé hace tiempo. Con René he hablado, pero hemos hablado más de este evento que de otra cosa porque también respetamos los momentos de cada uno. Creo que a mí, cuando me preguntan, contesto, y en estos últimos días, soy sincero, imagino que Sergio y René habrán estado muy liados y no hemos hablado. Hemos hablado del evento porque iba a venir, al final no ha venido y poco más".

"Vamos a ver. Vi el otro día la rueda de prensa de Sergio y le vi con mucha ilusión, vamos a ver", respondió el gaditano sobre las posibilidades de reconducir la situación, además de mostrarse de nuevo confiado de cara al futuro para recuperar la estabilidad: "Yo quiero ver el lado positivo, quiero ver que se pueda encontrar una solución y que lo antes posible pase esto y encuentren el camino".