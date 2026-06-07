Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 19:29h.

Tsygankov es uno de los nombres en la agenda de Monchi

Monchi responde a su situación en el Espanyol y a la compra frustrada del Sevilla por Sergio Ramos: "Quiero verlo con esperanza"

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El primer proyecto de Monchi como director deportivo del RCD Espanyol ya ha echado a andar y el de San Fernando ya trabaja en la plantilla del conjunto perico para la 26/27. De momento se ha confirmado la continuidad de Manolo González y la salida de jugadores que acababan contrato como Fernando Calero a la espera de los "más de seis fichajes" que ha confirmado y uno de ellos con gran cartel desde el Girona.

Según informa As, Viktor Tsygankov es uno de los futbolistas a los que sigue la secretaría técnica del conjunto perico después del descenso del Girona. El conjunto albirrojo estaría dispuesto a negociar su salida ya que sólo le queda un año de contrato y mantiene un gran cartel, bajando eso sí el precio de su cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

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El ucraniano ha dejado un rendimiento irregular por tramos en el Girona pero ha completado 20 goles y 23 asistencias en 119 partidos desde que llegara a España en el mercado invernal de la 22/23. El gran problema está en los competidores, como el Ajax de su extécnico Míchel o el Trabzonspor, además de que el Dinamo de Kiev tiene el 50% de una futura venta por lo que el club gironí no está dispuesto a regalarlo.

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Monchi confía en realizar más de seis fichajes en el Espanyol

En cualquier caso, nombres como el de Tsygankov reflejan el salto adelante del Espanyol en este mercado de fichajes en el que la directiva está dispuesta a realizar inversiones más importantes. La llegada de Monchi ha supuesto un espaldarazo al proyecto y el gaditano ha confirmado los planes que tiene para formar una plantilla de garantías.

"Creo que seis altas y seis bajas se queda corto. En todas las líneas va a haber movimiento, eso al 100%. No soy mago, pero sí le he prometido a un aficionado que le voy a dedicar el máximo trabajo", declaró el director deportivo espanyolista en una entrevista en RAC1.

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Para las altas antes deben salir jugadores ya que, como insistió Monchi, la plantilla actual cuenta con demasiados nombres tras el regreso de los cedidos: "Hay 27 jugadores con contrato en vigor así que, para traer gente, o hablas con Tebas, o intentas cambiar la fisonomía de la plantilla. Algo de ventas tiene que haber si queremos aumentar ese límite salarial. La idea es que haya alguna, otra cosa es que se consiga".

Por último, el cañaílla tuvo un guiño para el Espanyol al ser preguntado sobre si se consideraba 'el Messi de las direcciones deportivas': "No soy el Messi, soy el Edu Expósito".