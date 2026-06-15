Mika Mármol sigue sumando pretendientes y aprieta al Celta en la carrera por su fichaje

Celia Pérez 15 JUN 2026 - 16:48h.

El defensa queda libre este verano

El Celta abre un nuevo escenario de mercado por Carl Starfelt: un cambio importante

Compartir







Con la temporada recién terminada para la UD Las Palmas, tras caer en los playoffs de ascenso a Primera frente al Málaga, el conjunto canario se va de vacaciones pendiente de un mercado de fichajes que apunta a alejar a una de sus piezas claves: Mika Mármol. Y es que el zaguero de Terrassa se ha convertido en uno de los objetivos de Marco Garcés para reforzar la defensa del Celta de Vigo, aunque no es el único equipo que sigue de cerca al futbolista.

A punto de finalizar su vinculación con la UD Las Palmas, su futuro apunta lejos de las islas. El defensa queda libre y eso supone una ganga importante para los clubes. Todo ello conlleva que además del Celta, otros equipos de LALIGA EA Sports quieran fichar al central como RCD Espanyol, Rayo Vallecano y Getafe CF, y también el recién ascendido Dépor, tal y como cuenta Mundo Deportivo.

PUEDE INTERESARTE Paralelismos y diferencias entre el caso de Santi Mina y el de Rafa Mir; así actuó el Celta de Vigo

La cuestión es que no solo centra el interés del mercado español ya que fuera de nuestras fronteras el Braga se ha unido a la puja por el futbolista en esta ventana de transferencias. Al igual que el Feyenoord, que es otra de las opciones que Mika Mármol tiene sobre la mesa este verano, y Olympiacos.

El Celta sigue sumando rivales por Mika Mármol

En el club olívico se buscan centrales para la próxima temporada agresivos al corte y con capacidad para anticiparse. Y ahí Mika Mármol se ha convertido en uno de los principales objetivos de un Marco Garcés que no lo tendrá nada fácil. A la puja con otros equipos hay que sumarle que al ser un futbolista libre, como ocurre en la gran mayoría de este tipo de movimientos, podría exigir una prima por traspaso, además de un salario más alto aprovechando la ventaja que ofrece su situación contractual.