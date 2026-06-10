Basilio García Sevilla, 10 JUN 2026 - 18:28h.

"Han pasado muchas cosas, para el Sevilla, mi relación con el Sevilla, con muchas circunstancias del Sevilla"

Monchi lamenta la situación del Sevilla con la venta a Sergio Ramos en el aire: "Han sido años difíciles"

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El sevillismo ya ha digerido la noticia de que Monchi no solo no iba a ser el director deportivo del Sevilla FC del futuro, sino que además se marcharía a otro equipo de LALIGA EA SPORTS como el RCD Espanyol. Tras pasar por la Roma y el Aston Villa, no han sido pocos los que han recordado el compromiso que adquirió el de San Fernando.

El 22 de julio de 2015, Monchi renovaba para acabar marchándose dos años después a probar suerte en Italia, y aquel día adquirió un compromiso: “No puedo ser director deportivo de otro equipo que no sea el Sevilla. No quiero que nadie especule con mi nombre, porque no puedo ser director deportivo de otro club. No voy a estar en otro sitio que no sea el Sevilla”, explicaba entonces cuando ampliaba su contrato hasta 2020 para ahuyentar rumores que le situaban en el Real Madrid o el FC Barcelona, expresando que jamás estaría en otro club de España.

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“Lo de irme a otro equipo lo pensé, pero me di cuenta que yo no soy director deportivo, mi título dice que soy director deportivo del Sevilla FC y con eso sólo puedo estar en este club. Además, hay una cláusula que dice que después de ello, sólo podría ser aficionado del Sevilla”, añadía entonces.

Las tornas cambian para Monchi y el Sevilla

Ahora, las tornas han cambiado y Monchi lleva un mes ejerciendo como director general deportivo del RCD Espanyol de Barcelona. Ahora, en unas palabras a La Pizarra de Quintana, de Radio Marca, se ha referido a cómo será el reencuentro con el Sevilla, y también ha recordado esas palabras que pronunció hace más de una década. “Será difícil, pero no soy capaz de visionarlo en el corto medio plazo”, afirma respecto a su primer enfrentamiento contra el equipo de su corazón.

“Yo lo dije hace 11 años, 11 años, en un momento en el que se decía que Monchi podía ir al Barcelona o al Real Madrid, y renové. Y en esa renovación, para darle fuerza, dije que no iba a trabajar en ningún club español que no fuera el Sevilla. No estaba pensando en el Espanyol, sino en esos mastodontes, quería demostrar que no iba a ir a esos equipos. En once años me han pasado mil millones de cosas, ¿no tengo derecho a rectificar y pensar algo distinto? Lo he hecho con luz y taquígrafos”, añadía.

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Así, Monchi explicaba que han pasado muchas cosas desde entonces. De hecho, aún ni siquiera se había marchado a la Roma, y quedaban títulos y éxitos por celebrar. “Hace 11 años quería transmitir mi fidelidad al club. En esos 11 años han pasado muchas cosas, para el Sevilla, mi relación con el Sevilla, con muchas circunstancias del Sevilla. He estado diez meses fura del futbol profesional, porque lo necesitaba. He rechazado cosas mucho mas interesantes a nivel económico, pero el Espanyol me ha enamorado, porque me han hablado con normalidad. ¿Por qué no puedo decir que sí? Imaginaos que me hubiera metido en un negocio y me hubiera arruinado, ¿no tengo derecho a seguir trabajando?”.

“El Sevilla no es ni pepito, ni manolito, ni Monchi. Tiene una historia, un escudo, una afición, muy por encima de toda la gente que estamos. Mi relación ha sido con el Sevilla. Le estoy agradecido de por vida al Sevilla”, concluía.