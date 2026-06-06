Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 20:18h.

Todos ellos acababan contrato este 30 de junio

Fernando Soriano prioriza un fichaje motivado por una decisión de plantilla en el Deportivo

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El RC Deportivo de La Coruña realizará varios cambios en su plantilla de cara a la temporada 26/27, la de su regreso a LALIGA EA Sports, y este sábado ha confirmado cinco salidas dentro de la plantilla de Antonio Hidalgo que logró el ascenso. Sergio Escudero, Cristian Herrera, Stoichkov, Samuele Mulattieri y José Gragera son los cinco primeros futbolistas que se marchan del club ante el final de sus respectivos contratos este próximo 30 de junio.

Los tres últimos, Stoichkov, Mulattieri y Gragera, estaban cedidos desde el Granada, el Sassuolo y el Espanyol, respectivamente, y deberán volver a sus clubes de origen a la espera de que se resuelva su futuro de forma definitiva. En el caso de Escudero y Cristian Herrera, los dos veteranos futbolistas acabarán su contrato y serán agentes libres con la oportunidad de decidir el destino de sus carreras.

De los otros tres futbolistas que acababan su vinculación con el Deportivo este 30 de junio, Germán Parreño y José Ángel Jurado firmaron hace meses por una temporada más, ampliando su contrato hasta 2027. En el caso de Ximo Navarro, Fernando Soriano confirmó durante esta semana que existían conversaciones para que el defensa siguiera vinculado al club coruñés a la espera de un acuerdo.

El comunicado del Deportivo despidiéndose de los cinco futbolistas

Sergio Escudero, Cristian Herrera, Juan Diego Molina 'Stoichkov', Samuele Mulattieri y Jose Gragera no continuarán en el Deportivo la próxima temporada.

Su paso por el Dépor quedará para siempre unido a una campaña inolvidable, una temporada que devolvió al Club al lugar que merece y que culminó con el regreso a la máxima categoría del fútbol profesional español.

Cada uno de ellos aportó su trabajo, su esfuerzo diario, su compromiso y su profesionalidad para ayudar al equipo a alcanzar un objetivo que hizo feliz a todo el deportivismo.

Más allá de los minutos disputados, los goles, las asistencias o las actuaciones sobre el césped, formaron parte de un vestuario que supo creer, competir y superar cada desafío hasta alcanzar la meta soñada.

Los 5 futbolistas cierran una etapa, pero el recuerdo de su contribución permanecerá siempre ligado a una de las páginas más felices de la historia reciente del Club.

El RC Deportivo les desea la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales y personales.