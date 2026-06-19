Pablo Sánchez 19 JUN 2026 - 20:43h.

El Athletic reactiva el fichaje de Borja Sainz con una baza y una condición del Oporto

Tiene contrato con el Girona hasta 2028

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Sin prisa, pero sin pausa. El Athletic afronta el mercado de fichajes y su nuevo proyecto de la mano de Edin Terzic con cierta calma hasta que el técnico germano no aterrice de lleno en Lezama para comenzar a trabajar. A su cargo tendrá una treintena de futbolistas y muchas decisiones por tomar entre refuerzos y salidas. El nuevo míster tendrá, precisamente, mucho que decir sobre las incorporaciones. Ya se barajan varios nombres para diversas demarcaciones y en el horizonte asoma una posibilidad que ya estuvo cerca de ser realidad hace no demasiado tiempo.

Hablamos de Iván Martín. El Athletic lleva tiempo con el jugador del Girona en su agenda. Los primeros intentos no fructificaron, pero el cuadro rojiblanco sigue de cerca su evolución desde hace meses y el descenso del cuadro catalán puede cambiar el futuro de forma radical.

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Según informa el periodista Matteo Moretto, la intención de Iván Martín es la de salir del Girona este verano. Pese a que tiene contrato en vigor, el descenso de categoría es difícil de salvar y su marcha y la de otros tantos compañeros parece ser cuestión de tiempo. Es ahí donde vuelve a aparecer de lleno el Athletic.

La cláusula de Iván Martín ronda los 30 millones de euros, una cifra bastante elevada que el conjunto athleticzale trabaja en reducir mediante diversas fórmulas. El descenso a LALIGA HYPERMOTION también puede hacer varias esta cifra más allá de la estrategia que plantee el equipo que preside Mikel González. El Athletic desea reforzar el centro del campo con él, pero no lo tendrá sencillo.

Competencia por su fichaje

Más allá del apartado económico, la competencia que asoma por el fichaje de Iván Martín será uno de los grandes escollos a salvar por la dirección deportiva del Athletic para hacerse con sus servicios. El propio Moretto asegura que clubes griegos como el Panathinaikos o el Olympiacos le siguen la pista. El Toluca México también persigue su incorporación e incluso se habla de una próxima oferta rumbo a Montilivi.

Iván Martín también tendrá mucho que decir sobre su futuro ante la posibilidad de jugar lejos de España o de volver a hacerlo en LALIGA EA SPORTS de la mano del Athletic. El verano dictará sentencia.