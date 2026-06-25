Desvelada la cláusula que firmará el Barcelona para poder recuperar a Ansu Fati

El delantero se marchará traspasado al Mónaco, pero con condiciones

Alexia Putellas ya tiene nuevo equipo: fichaje cerrado

Compartir







Ansu Fati no volverá a jugar con el FC Barcelona... de momento. El delantero estuvo cedido la pasada campaña en el AS Mónaco, donde ha rendido a un nivel notable, hasta el punto de que el cuadro monegasco tiene previsto ejercer la opción de compra que tienen sobre el futbolista. Eso sí, en el Camp Nou planean firmar una cláusula para tener opciones de que regrese en un futuro cercano.

Según informa el diario Marca, el Mónaco pagará la cláusula de compra de Ansu Fati antes de que termine el mes de junio, que asciende a 11 millones de euros. Es decir, que debería hacerse oficial en los próximos días, pues esa cláusula caduca una vez que arranque el mes de julio. El acuerdo económico entre el club y el jugador ya está cerrado.

PUEDE INTERESARTE Mikel Oyarzabal da calabazas al Barça

Así pues, Ansu se marchará del Barça traspasado tras dos cesiones consecutivas, pues anteriormente estuvo también en el Brighton. Eso sí, el club azulgrana no perderá la pista al delantero. Y es que según Marca, el Barcelona se reservará un derecho de tanteo sobre Fati y el porcentaje de una futura venta.

Ansu Fati, derecho de tanteo y porcentaje de futura venta

¿Qué significa el derecho de tanteo? Pues es sencillo: si algún club presenta una oferta para fichar al jugador en los próximos años, el Barça tendrá la opción de igualar esa oferta y recuperarlo. En cuanto al porcentaje de una futura venta, asciende al 30%, por lo que si Fati abandonara el Mónaco por 20 millones de euros dentro de un año, por poner un ejemplo, el Barça ingresaría 6 millones.

PUEDE INTERESARTE Así es la oferta que prepara el Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez

Ansu, que ya tiene 23 años, confía en recuperar su mejor nivel después de varios años marcados por las lesiones que frenaron por completo su irrupción estelar en el primer equipo del Barça, que le llevó a firmar una renovación astronómica hasta 2028 con un sueldo considerable. Ahora, por fin, en los despachos del Camp Nou confían en darle salida de manera definitiva, aunque le seguirán la pista de cara al futuro ante estas dos opciones que incluirán en el contrato.