Alexia Putellas ya tiene nuevo equipo: fichaje cerrado

Se marcha a Inglaterra tras su histórica salida del Barcelona

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Alexia Putellas ya tiene nuevo equipo. Justo un mes después de anunciar su salida del FC Barcelona, y tras varias semanas valorando distintas propuestas, la futbolista ha tomado la decisión de marcharse a Inglaterra y ya tiene cerrado su fichaje por el London City Lionesses, donde empezará una nueva etapa profesional a sus 32 años.

La dos veces Balón de Oro dejó claro en todo momento, desde que anunció su marcha, que todavía no había tomado una decisión. Ha valorado con tranquilidad las propuestas recibidas en las últimas semanas, entre las que sobresalían dos oportunidades: irse a Inglaterra o Estados Unidos. También estaban las opciones de México o Francia, a priori con menos probablidades. Finalmente, se ha decantado por la opción que desde un principio parecía más probable: jugará la Women’s Superleague inglesa.

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La decisión tiene un punto de sorpresa desde el ámbito deportivo, pues el London City Lionesses está lejos de la élite del fútbol femenino europeo. Hace apenas un año ascendió a la máxima categoría y el pasado curso finalizó en sexta posición, por lo que no jugará la Womens Champions League la próxima campaña.

Eso sí, la apuesta económica es máxima. La multimillonaria norteamericana Michele Kang está realizando una inversión importante con el objetivo de convertir al London City en uno de los mejores equipo de Europa. El equipo está dirigido por el español Eder Maestre y la plantilla cuenta con varias jugadoras españolas, entre las que se encuentran algunas excompañeras: Lucía Corrales, Jana Fernández, Paula Partido, María Pérez y Elene Lete. Además, todo apunta a que Mapi León también se marchará a Londres, por lo que seguirá compartiendo vestuario con una de sus íntimas amigas.