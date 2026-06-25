Javi Rayo 25 JUN 2026 - 15:24h.

La exjugadora del FC Barcelona ha tenido que emitir un comunicado en sus redes sociales

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Alexia Putellas ha emitido en la tarde de este jueves un comunicado tranquilizando a sus seguidores, puesto que se encontraba en Caracas en el momento en el que se produjo el terremoto que se ha cobrado decenas de muertos. "Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo, nos encontramos a salvo en Caracas. Gracias por los mensajes. Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", posteaba la futbolista de la Selección Española en su cuenta oficial de Instagram.