El malagueño saldrá del club en los próximos días

La opinión de la afición de Cádiz CF: "Juan Cala se tiene que ir ya"

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Javi Ontiveros está sentenciado y Iuri Tabatadze ya tiene fecha para volver a jugar. Esas son dos de las muchas conclusiones que se pueden sacar de la rueda de prensa del Cádiz CF, que este miércoles, por primera vez durante la pretemporada y aprovechando el sorprendente cambio de entrenador, ha dado la cara ante los medios de comunicación con Chritian Septien al frente.

La salida del Cádiz de Javi Ontiveros

"En breve se comunicará una situación de Ontiveros. En los próximos días", ha respondido Mario Fuentes, coordinador de fútbol, cuando le han preguntado por el malagueño. No ha querido dar muchas más pistas, pero la decisión es evidente: se le busca una salida.

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Ontiveros tiene contrato hasta 2028, pero lleva varias semanas sentenciados. Su paupérrimo estado físico, que incluso ha sido foco de mofas en las redes sociales, y su falta de continuidad por distintas lesiones le dejaron en el dique seco durante casi toda la pasada temporada, que terminó con una rajada importante de Manuel Vizcaíno: "No va a volver la forma que tuvo. Ha faltado el respeto a la camiseta y al escudo del Cádiz CF. No va a volver a ser un jugador porque no quiere", declaró el por entonces presidente amarillo.

Hace unos días, Rafael Contreras ya deslizó en una entrevista con Territorio Cadista que Ontiveros estaba destinado a salir: "La salida de Ontiveros se va a producir sí o sí, de una manera o de otra. Es un grandísimo futbolista que puede aportar mucho, pero ya ha quemado su etapa y todo lo que podía dar no lo ha dado".

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La lesión de Tabatadze llega a su fin

Más allá del banquillo y de posibles salidas, Mario Fuentes también ha valorado la situación de Tabatadze, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha el pasado mes de enero.

"No tenemos una fecha aproximada, pero creemos que puede llegar a la segunda vuelta, a lo mejor algo antes. Tras una lesión tan grave se necesita un periodo de adaptación en campo y adaptación al nuevo equipo y al nuevo míster. Ojalá lo tengamos cuanto antes, sabéis lo importante que es para nosotros y será un fichaje nuevo fuera de mercado", ha dicho Mario Fuentes.