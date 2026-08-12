Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 10:36h.

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El Cádiz transita por un verano convulso y movido. Se han producido cambios internos importantes como la marcha de Manuel Vizcaíno o la sorprendente destitución del técnico Imanol Idiakez. Sobre el verde, se vienen realizando incorporaciones que, en cierto modo, convencen al cadismo. Mientras tanto, la dirección deportiva sigue inmersa en otras operaciones y apunta a dos fichajes desde LALIGA EA SPORTS que dependerán de una serie de factores.

Según informa Territorio Cadista, el Cádiz tiene dos opciones de mercado bastante interesantes tanto para el lateral zurdo como para el centro de la defensa. La primera de ellas es Dani Sánchez, jugador del Málaga. El conjunto amarillo tiene problemas en la banda izquierda tras la lesión de Arribas. Las pruebas preocupan y no se descarta que padezca una dolencia de larga duración. En ese caso, el Cádiz acudiría al mercado y en el horizonte asoma esa opción del jugador del Málaga, quien no entra en los planes de Funes y al que se le busca destino. Tiene contrato en vigor hasta 2027 y cuenta con el interés de otros equipos de LALIGA HYPERMOTION.

Manu Fernández, una alternativa compleja

La dirección deportiva cadista también mira al norte y tiene sus miras puestas en Manu Fernández, central del Celta de Vigo. El zaguero no ha tenido minutos con Claudio Giráldez en pretemporada y todo apunta a una salida, aunque esta presenta ciertas complicaciones. Los vigueses han llegado al tope de cesiones que pueden acometer con un equipo español, por lo que esta vía solo es factible en el extranjero.

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Una rescisión de contrato es la única fórmula que puede acercar a Manu Fernández al Cádiz en el presente mercado estival. Con este paso al frente el Cádiz busca apuntalar una defensa mermada antes del estreno liguero.