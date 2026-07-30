La puja por Dani Barcia, al rojo vivo: el Dépor suma un pretendiente más para su salida

Celia Pérez 30 JUL 2026 - 10:48h.

El Dépor busca una salida al defensa

Aubameyang se estrena con el Dépor con una definición de lujo y las redes alucinan: "Fichajazo"

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Poco a poco, Fernando Soriano está consiguiendo tener casi definida la plantilla de Antonio Hidalgo. El cuadro coruñés se ha convertido en uno de los grandes activadores del mercado de fichajes y tras la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, aún quedan varios frentes que definir. El gran objetivo es conseguir de una vez por todas el fichaje de Angeliño, pero también presta especial atención a la operación salida. Es ahí donde Dani Barcia es uno de los protagonistas con un buen número de pretendientes.

El director deportivo está obligado a liberar espacio dentro de la plantilla y para ello le busca una salida a Dani Barcia este verano en calidad de cedido. Según cuenta el diario AS, ante esta situación han aparecido equipos interesados como el Cádiz, el Sporting o Las Palmas, pero también llega una propuesta desde Portugal. Se trata del Alverca, de la primera división portuguesa.

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Con su salida el Dépor busca encontrarle un equipo en el que pueda tener la progresión y los minutos que no va a poder obtener este año con Antonio Hidalgo. El central está en el escaparate y parece que los pretendientes no le van a faltar.

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El Dépor ata el fichaje de Angeliño

Mientras tanto el Dépor sigue dando pasos para tratar de llevar a Angeliño hasta Riazor y cubrir así el lateral izquierdo. El conjunto herculino cerró con la Roma la fórmula de su llegada y el precio que tendrá que pagar por su incorporación en el futuro. Tal y como informó Matteo Moretto, el de Coristanco llegará en calidad de cedido con una opción de compra en el contrato fijada en unos dos millones de euros. Todas las partes están satisfechas con una fórmula que beneficia a ambos clubes y a un jugador que volverá a su tierra para ayudar al Dépor.