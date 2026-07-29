Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 18:48h.

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El mercado entra de lleno en su segunda fase y aún quedan muchas tareas pendientes en todos los clubes. En el caso del Dépor, hay un futbolista que, pese a tener contrato en vigor, podría terminar saliendo este verano. Hablamos de Zakaria Eddahchouri, delantero neerlandéz por quien los herculinos escuchan ofertas desde hace semanas. Por el camino se han caído opciones como la del Real Oviedo y surgen otras como la del Sporting de Gijón.

El cuadro asturiano, tras la salida de Jonathan Dubasin a Osasuna, busca un delantero y habría centrado sus miras en el jugador del Dépor. Ahora ha sido el cuadro herculino el que le pone precio de salida a su jugador. Según informa el periodista Ángel García, el Dépor pide tres millones de euros al Sporting por su fichaje además de una serie de variables que podrían alcanzar otro kilo. Está por conocer la respuesta de los rojiblancos a esta petición económica por un jugador que acumula buenos números en LALIGA HYPERMOTION.

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Más de 26.000 abonados

El Dépor cerró la primera fase de la campaña de abonados para la temporada 26-27, en la que ocho años después volverá a competir en LALIGA EA SPORTS, con 26.412 renovaciones. Pese al divorcio entre la directiva presidida por Juan Carlos Escotet y un sector del deportivismo por el elevado precio de los abonos y las restricciones para acceder a la grada Marathon Inferior, la afición blanquiazul ha demostrado que tiene ganas de ver a su equipo de nuevo en la máxima categoría del fútbol español.

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El número de renovaciones deja al Dépor muy cerca de los 27.000 abonados que la directiva se marcó como objetivo para el próximo curso liguero, después de que la pasada campaña se quedase en 26.893. A partir de ahora, las localidades no renovadas quedarán liberadas para cambios de asiento, cambios de modalidad, nuevas altas o reasignaciones internas. El Dépor informó que los cambios de localidad y modalidad se realizarán del 29 de julio al 12 de agosto a las 18:00 horas, exclusivamente para personas abonadas de la temporada pasada y mediante cita previa.

Con el objetivo de llenar Riazor en los partidos como local, la directiva ha implementado este curso “el Compromiso de Asistencia y Utilización del Abono”, un sistema pensado para fomentar la asistencia, facilitar la cesión y promover la liberación de localidades cuando una persona abonada no pueda acudir.

Para los 19 partidos en casa se establecen 15 usos válidos como referencia para acceder a condiciones preferentes de renovación. Contarán como uso válido tres acciones: asistir al partido, ceder el abono o liberar el asiento a través de los canales oficiales del Club.