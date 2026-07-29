El Deportivo sufre un revés por el fichaje del lateral y el casting guarda una estrategia

Ángel Cotán 29 JUL 2026 - 09:57h.

Fernando Soriano prioriza esta operación

El Deportivo trabaja en seis operaciones y sufre un contratiempo por un fichaje prioritario

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El Deportivo de A Coruña pone todos los huevos de la cesta al fichaje del lateral izquierdo. Tras reforzar todas las líneas en este mercado de verano, y con muchos focos apuntando a la operación salida, la dirección deportiva herculina busca un nuevo cromo para una posición en la que solo está Giacomo Quagliata.

Antonio Hidalgo exigió elevar la competencia en el flanco izquierdo de la defensa deportivista y Fernando Soriano comenzó su búsqueda. Antes se han cerrado numerosas operaciones, pero el casting realizado por el club coruñés guarda una estrategia que poco a poco va ganando peso.

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Sin fiarlo todo a una opción, el Deportivo cuenta con un importante ramillete de opciones para el lateral izquierdo. No obstante, en las últimas horas se ha confirmado el revés sufrido en esta búsqueda de mercado.

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El casting del Deportivo por el lateral y la estrategia que guarda

Según informa el portal Dynamomania, el Dépor estaba valorando seriamente la incorporación de Kostiantyn Vivcharenko. Este lateral izquierdo de 24 años con experiencia en competiciones europeas con el Dinamo de Kiev estaba bien posicionado en la lista corta de Fernando Soriano. El interés por el internacional ucraniano fue recogido por medios españoles, aunque el motivo que ha impedido su aterrizaje en Riazor responde a una lesión de rodilla.

De este modo, el casting herculino sigue vivo con opciones candentes como la de Álex Moreno y otras en la recámara como las que encarnan Ricardo Rodríguez y Abel Bretones. No obstante, y como desliza La Opinión A Coruña, Angeliño sigue protagonizando la opción que más convence.

La citada fuente añade que todavía no se han producido movimiento formales por el lateral de la Roma, aunque todo podría entenderse como una pura estrategia de mercado. Con el paso de las semanas, la situación del defensor en Italia se irá despejando, pues tiene muchas opciones de acabar siendo un descarte. Así, el Deportivo abarataría una operación que a inicios de verano habría sido mucho más costosa. Un plan que exige un riesgo, aunque por el momento, parece que va por buen camino.