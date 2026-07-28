Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 13:35h.

El delantero se presenta en sociedad

El Deportivo trabaja en seis operaciones y sufre un contratiempo por un fichaje prioritario

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Pierre-Emerick Aubameyang ya habla como futbolista del Deportivo de A Coruña. Tras protagonizar un fichaje relámpago e incluso enfundarse la elástica blanquiazul en su primer compromiso estival de la pretemporada, el afamado ariete se presentó este martes en sociedad ante los medios de comunicación presentes en sala de prensa.

El experimentado delantero centro respondió a todas las preguntas de la prensa. Desde el porqué de su elección por el Dépor hasta lo que espera esta temporada en su regreso a LALIGA EA Sports tras su pasado en el Barcelona.

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Las palabras de Pierre-Emerick Aubameyang en el Deportivo

El motivo de su sí al Dépor. "Cuando llegó la propuesta hablé con mis agentes y mi familia. Dije que teníamos que escucharles, al Dépor lo conozco desde pequeñito cuando jugaban en la Champions y verlos de nuevo en Primera es algo importante. Por eso me ha gustado el proyecto, por poder ayudar".

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Sus primeras impresiones y su sorpresa con el nivel. "Tengo que decir la verdad. Todo bien con los compañeros, me han dado la bienvenida y estoy muy agradecido. Hace más de una semana y veo que hay mucha calidad... eso me gusta. Pienso que hemos jugado bien durante una hora en el primer partido y tenemos que mejorar. Veo muy buenas cosas. Personalmente me siento muy bien".

Un rol de líder. "Me apetece mucho ese nuevo rol aunque pienso que ya lo he hecho en Marsella también. Pienso en Gabón donde hay mucho joven también. Tengo que dar el ejemplo y creo que es una buena cosa. Como he dicho, he llegado aquí para ayudar a este equipo y a los jóvenes. Soy uno de los que puede hablar, pero lo más importante es lo que pasa en el campo".

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La primera impresión que tuvo Fernando Soriano. "Pienso que tengo que darles las gracias por la confianza. Lo que me ha gustado es que han mirado los partidos del año pasado y han visto que siempre trabajo y doy el máximo. Primero es la pasión de jugar al fútbol, desde pequeñito tengo ganas y es lo mismo ahora. Eso es lo que me da la fuerza de continuar a los 37 años".

La promesa del nuevo delantero del Dépor. "Voy a hacer goles, voy a hacer muchas asistencias, pero lo más importante es ganar partidos. Sí, vengo con estas ganas para ayudar al equipo con asistencias y goles".

El mensaje de Charlie Patiño. "He hablado directamente con Charlie, me envió un mensaje cuando vio un poco los rumores. Me habló bien de la ciudad y el club y yo puedo ver que la ciudad vive para el fútbol también".