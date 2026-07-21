Fernando Soriano explica el fichaje de Aubameyang, lo de Juan Jesús y los próximos pasos del Dépor: "No cerramos ninguna puerta"
El director deportivo responde a todas estas cuestiones en sala de prensa
Nicolás Tagliafico, el último en sumarse a la lista de fichajes galácticos del Dépor
Fernando Soriano ha comparecido en sala de prensa durante la presentación de Bright Ede. El director deportivo del Deportivo de A Coruña ha dado detalles sobre diferentes aspectos en el mercado, desde el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang hasta la posibilidad de incorporar al veterano central Juan Jesús. Asimismo, ha detallado los próximos pasos a seguir en el conjunto herculino, centrados en reforzar la línea defensiva, dar salida a varios jugadores para que se fogueen y permanecer atento a posibles oportunidades de mercado. A continuación, sus palabras.
Cómo surge el fichaje de Aubameyang: "Buscábamos jugadores con experiencia, que supieran complementar perfectamente un poco las carencias que encontramos ahora mismo en el equipo. Es una de ellas. Aparte de eso, quiero dejar claro que el fichaje de Aubameyang no es por el nombre, ni mucho menos. Lo último que hemos visto de él nos ha impactado gratamente por su actitud, su hambre, su momento en cada partido, momentos defensivos, nos ha hecho ver que tiene una edad importante, pero que para nada físicamente se le notaba, y en ese sentido, muy convencidos de que nos aporta mucho de lo que estábamos buscando, y por eso se ha cometido el fichaje. Aparte de eso, por supuesto, no voy a hablar de su calidad, ni de su prestigio, ni de lo que ha hecho, porque creo que es innegable".
Operación salida: "Hoy hemos anunciado ya lo de Diego al Huesca, lo demás estamos en procesos, hablando con diferentes clubes, posibles salidas, y estamos viendo".
Salidas de Charlie Patiño y Dani Estévez: "No, no es seguro, no es seguro ninguno de los que me has nombrado. Charly a lo mejor sí que tiene más competencia, y lo tenemos a lo mejor más, puede ser más, a lo largo de la pretemporada lo iremos viendo, lo de Dani no es una decisión que esté tomada todavía".
Más fichajes arriba: "No, la delantera, en principio si no hubiera ninguna salida, porque algún club viniera para algún jugador nuestro y hubiera salidas, en principio la zona de ataque con Bil, Zaka y Auba estaría cubierta".
Refuerzos en defensa: "Sí, estamos viendo un poco el mercado, también lo que te he dicho de la pretemporada son muy importantes, estamos viendo también el nivel de cómo han venido los jugadores, cómo están. Los partidos que vienen ahora van a ser un poquito más exigentes, y vamos a poder ver también si vamos detectando alguna carencia. En esta semana o dos semanas tenemos cuatro partidos bastante serios, y a partir de ahí podríamos tomar un poco más de decisiones, determinando alguna posición más específica. Es evidente que en la posición de lateral izquierdo ahora mismo está Giacomo, pero es cierto que está Xabi Campos a un nivel muy alto. Pero sí que estamos buscando esa posición, la de central de una forma un poquito menos determinante, pero bueno, peinando el mercado".
Oportunidades de mercado: "Sabemos que es fútbol profesional, y que intentamos siempre que está el mercado abierto buscar las mejores opciones para el equipo, no nos cerramos ninguna puerta, y a partir de ahí el mercado dirá, también la situación económica delimita esa área lo que nos permita, y por supuesto siempre pensando en intentar hacer el mejor equipo posible para competir con las mayores garantías".
Sorprende la rapidez de este año: "Otros años hemos hecho cinco a estas alturas, no cuatro, cuatro o cinco, bueno, este año ha coincidido que casi uno más. Discutiría, pero bueno, no vamos a entrar en una discusión ahora. Yo creo que no, que hay alguno más, pero bueno, las circunstancias del mercado. Cuando tenemos situaciones claras, pues intentamos hacerlo lo antes posible, sí que tenemos claro que cuanto antes lleguen los jugadores, más rápida la adaptación y más rendimiento podemos sacar de ellos mucho con más tiempo, y bueno, ha surgido, no nos marcamos tan pocos plazos, cuando hablamos un poco de la planificación de una plantilla, no dices, pues antes de este día necesito, no, necesito tocar los últimos días, siempre entras con más nervios si te queda algo por hacer, pero bueno, no sabemos más o menos al principio de pretemporada cuál es el objetivo, y bueno, que se haya ido un poquito más rápido, pues puede ser, pero no es algo que sorprenda o que no, hay veces que se dan las cosas más sencillas y otras que no".
Más calma a partir de ahora o seguir alerta: "Sí, si hay una oportunidad que nos guste y que podamos acometer, no esperaremos, está claro, siempre que sean primeras opciones de las que buscamos, ya te digo, no es una situación que tengas que esperar".
Juan Jesús: "Es un jugador, entre otros, que está ahí, que tiene un bagaje importante, a partir de ahí no hay nada cercano".
Portería y centro del campo: "La portería ya comenté el otro día, el tema de Eric Puerto, y en el medio centro está claro que hay un número importante de jugadores. Vamos a ir viendo durante la pretemporada, habrá jugadores que a lo mejor detectamos que va a disponer de pocos minutos, y es cuando se irá hablando con sus agentes para intentar buscar soluciones".
Lentitud del mercado en general: "Es cierto que el mundial siempre hace que el mercado sea un poquito más lento en según qué momentos. Los jugadores importantes son los que se van moviendo en la partida, y que dijéramos, es una cascada hacia abajo. No le he notado nada diferente. Es cierto que también hay equipos que empiezan un poquito más tarde, jugadores que no saben todavía qué van a hacer... ese movimiento de jugadores, yo creo que irá apareciendo a partir de que empiecen a competir, o a entrenar ciertos equipos. Pero bueno, para mí, no ha sido destacable que haya lentitud. O no sé, lo veo algo como normal. En primera división es cierto que los movimientos normalmente estamos viendo en los últimos años, que tampoco es en segunda, sí, a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, aventuraría que en segunda siempre suele haber más movimientos de plantillas que en primera, y en ese sentido, pues bueno, no le estoy encontrando mucha diferencia".